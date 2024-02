“Um verdadeiro amigo do Reino Unido”: as palavras emocionantes do Rei Charles III para o ex-Presidente Piñera

A embaixada britânica no Chile compartilhou uma emocionante carta enviada pelo Rei Charles III em homenagem à morte do ex-presidente Sebastián Piñera, que perdeu a vida em um trágico acidente na terça-feira, 6 de fevereiro, enquanto pilotava um helicóptero no Lago Ranco.

A mensagem, que traz o logotipo oficial do atual monarca do Reino Unido, expressa profundo pesar pela partida de Piñera e destaca sua amizade com o Reino Unido, bem como sua dedicação em promover a democracia ao longo de sua vida e carreira política.

"Com grande tristeza, fiquei sabendo do falecimento do ex-presidente Piñera. Ele foi um verdadeiro amigo do Reino Unido e dedicou sua vida e carreira a promover a democracia", expressou o Rei britânico na carta.

O Rei Charles III também lembrou da visita do ex-presidente chileno a Londres em 2010, após o bem-sucedido resgate dos 33 mineiros no incidente na mina de Copiapó, durante seu primeiro mandato no Chile. “Lembro-me muito bem da visita do Presidente Piñera a Londres em 2010, quando ele teve uma audiência com minha mãe, Sua falecida Majestade a Rainha Elizabeth II”, acrescentou.

O monarca concluiu a carta transmitindo seus pensamentos, orações e mais profundas condolências à família do ex-presidente Piñera e ao povo chileno neste momento de dor.

A embaixada britânica também compartilhou previamente outra carta enviada pelo Rei Carlos III, lamentando os devastadores incêndios florestais que afetaram a região de Valparaíso, expressando solidariedade com as comunidades afetadas e a angústia daqueles que sofreram perdas nesta tragédia.

