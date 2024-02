Ted: o urso mais politicamente incorreto de todos os tempos está de volta carregado de nostalgia

Ted reavaliou, da maneira mais crua e descarnada de Seth MacFarlane, o mito do brinquedo que fala. Destruiu o Ursinho Pooh e também todas as mascotes da Disney, cuja maior irreverência e incorreção eram vistas nesse brinquedo peludo, mulherengo e beberrão interpretado por Danny de Vito.

Mas Ted, o ícone dos brinquedos puramente americanos, quebrou todos os esquemas em 2012 e 2015. Todos se lembram de sua personalidade, tão viciada em drogas, tão distante dos padrões e é por isso que se tornou um ícone.

É por isso que, atravessando essa maré eterna de nostalgia que nos invade há sete anos já, que o ursinho mais azarado de todos os tempos retorna com um filme que se passa nos anos 90.

Claro, Mark Wahlberg não está presente, e mesmo que a IA tente rejuvenescê-lo, não seria a mesma coisa. Mas Max Burkholder está presente como um jovem John Bennett, que descobre com seu melhor amigo, na época do Nirvana, Radiohead e Oasis, como são as mulheres, as drogas e as coisas de ‘nerds’ que os tornaram tão adoráveis nos dias de hoje. No entanto, não esperem uma escola secundária como ‘Glee’.

A NUEVA MUJER COLOMBIA conversou, por esta razão, com Paul Corrigan e Brad Walsh, produtores executivos da série, que pode ser vista no Universal Plus.

Como seria Ted na escola neste momento cultural, quando as pessoas estão mais conscientes e sensatas?

B: Esse foi um dos desafios que nos interessou em fazer o Ted. É algo completamente diferente para nós e totalmente diferente das coisas que estão na televisão agora, e isso foi um alívio, ver na televisão, e veremos se isso é verdade.

P: Sim e você sabe, essa é uma das coisas divertidas da série. O passado e a família de Ted e John, conhecer esses personagens que também acredito que servem como contraponto ao humor mais obsceno de Ted.

Como foi criar todos os personagens quando eles eram mais jovens?

B: Isso foi interessante: tínhamos que levar em consideração obviamente onde cada um termina, como esses filmes parecem, como John parece como homem, mas também, de alguma forma, tiramos isso da nossa mente e nos concentramos apenas nos anos 90 e nas histórias que queríamos contar.

Basicamente, é uma série de primeiras vezes, porque quando você tem essa idade, há muitas primeiras experiências que você está vivenciando e queríamos levar John nessa jornada familiar através dessas experiências com seu melhor amigo, Ted.

P: Sabe, quando estávamos desenvolvendo os personagens, percebemos que realmente não conhecíamos a família nos filmes. Então, foi como uma lousa em branco. Foi um processo divertido descobrir quem eram essas pessoas.

Como fazer piadas sobre os anos 90 e ainda manterem-se relevantes hoje?

B: Bem, acho que, seja nos anos 90 ou em qualquer outro período de tempo, trata-se simplesmente de um lugar ou uma localização, na realidade, é sobre especificidade. Então, se você permanecer fiel a onde está e quando está e se tornar específico.

Na verdade, há uma espécie de universalidade nisso. É quando você tenta ser uma espécie de universal que as coisas não parecem ressoar com as pessoas. Mas se você se concentrar apenas nos anos 90, como era isso, como é para esses personagens específicos, então, se tiver sorte, acaba prendendo a atenção do espectador e fazendo com que ele se identifique com esses personagens.

P: O programa ocorre nos arredores de Boston e nossa equipe de roteiristas tinha um grande contingente de pessoas de Nova Inglaterra. Então foi fácil afinar exatamente o que eram esses personagens.

Por que acreditam que Ted continue sendo amado em todo o mundo?

B: Acredito que as pessoas estão respondendo a algumas das mesmas coisas às quais nós respondemos. Em termos de humor, ele pode ir a lugares onde outros personagens não parecem conseguir. Ajuda um pouco ter outros personagens como contrapesos a ele, mas ele diz coisas que outros personagens não dizem, de uma maneira que às vezes é um alívio para o espectador.

Posso falar por mim mesmo, como quando vi esses filmes pela primeira vez, não podia acreditar no que estava vendo, e há um pouco de libertação catártica ali.

P: E no fundo, Ted é. Ele é um ótimo amigo de John e eu acho que, sabe, no final do dia, isso o torna tão obsceno quanto possível, torna-o muito agradável e alguém que você realmente apoia porque acredita nessa amizade e deseja o melhor para ambos.