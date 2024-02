Taylor Swift cantará? DJ Tiesto cancela sua aparição no Super Bowl LVIII

A poucas horas de ocorrer o Super Bowl LVIII, que será disputado pelos 49ers de San Francisco contra os Chiefs de Kansas City, o dj Tiesto cancelou sua apresentação no Allegiant Stadium.

Foi através de suas redes sociais que o produtor de 55 anos confirmou a notícia, explicando que sua ausência será devido a uma emergência familiar.

"Minha equipe e eu estivemos preparando algo realmente especial durante meses, mas uma emergência familiar pessoal me obriga a voltar para casa no domingo de manhã. Foi uma decisão difícil perder o jogo, mas a família sempre vem em primeiro lugar", escreveu.

Nesse sentido, o DJ neerlandês mencionou que espera em breve voltar a colaborar com a NFL, já que se apresentar em um evento tão relevante como o Super Bowl é uma oportunidade que só se tem uma vez na vida.

"Agradecemos à NFL pela colaboração e esperamos trabalhar com eles para oferecer algo incrível juntos no futuro", afirmou.

Taylor Swift cantará no Super Bowl?

Após o conhecimento desta notícia, vários internautas começaram a especular sobre uma possível apresentação de Taylor Swift no show do intervalo, devido ao seu relacionamento amoroso com Travis Kelce, que busca o bicampeonato da NFL com o Kansas City.

Na verdade, é praticamente certo que a cantora americana estará presente no Allegiant Stadium para apoiar seu parceiro, mesmo que um dia antes ela tenha um show em Tóquio, Japão.

No entanto, é impossível que Taylor Swift faça uma apresentação no SB LVIII. Isso se deve ao tempo limitado que ela teria para preparar a logística, além do fato de que o show principal do intervalo será protagonizado por Usher, já que Tiesto seria responsável por animar os fãs nos intervalos destacados do jogo, e não na apresentação principal.