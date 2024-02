Shakira volta a depor para negar acusação de fraude fiscal

Shakira voltou a ser apontada depois de ser revelado que ela emitiu uma declaração por videoconferência perante um juiz na Espanha para negar as acusações de fraude fiscal de mais de US$ 7 milhões, no entanto, as autoridades continuam investigando o caso.

Foi há alguns meses que a artista colombiana e sua equipe jurídica chegaram a um acordo com o Ministério Público e a Agência Tributária, com o objetivo de evitar a prisão.

Shakira Instagram

Shakira nega acusação por fraude fiscal

De acordo com informações do meio de comunicação El País, antes mesmo de ocorrer o primeiro julgamento, a Promotoria de Crimes Econômicos de Barcelona apresentou uma nova acusação contra Shakira por suposta fraude em 2018.

Shakira concordou na Espanha em pagar uma multa para evitar o julgamento Foto: AFP

Além disso, a artista negou as acusações, pois afirmou que já depositou a quantia solicitada há meses; se for verdade, Shakira poderia se beneficiar da reparação do dano pela acusação.

Shakira chega ao seu julgamento no Tribunal de Barcelona DAVID ZORRAKINO (DAVID ZORRAKINO/Europa Press)

Em relação aos detalhes, o meio explicou que a quantia pela qual ela está sendo acusada de defraudar é parte da renda da turnê que a intérprete teve em 2018 intitulada ‘El Dorado’, pela qual ela evitou declarar algumas despesas para reduzir a taxa que teria que pagar.