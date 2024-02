Shakira enviou uma mensagem privada aos seus seguidores no aniversário

Shakira com os filhos Instagram

Shakira é uma das artistas colombianas mais importantes e queridas, por isso o dia do seu aniversário nunca passa despercebido e seus milhões de seguidores o celebram de diferentes maneiras. A cantora nasceu em 2 de fevereiro de 1977 em Barranquilla e desde muito pequena sabia que a música seria sua vida. Ela tem elevado o nome da Colômbia ao redor do mundo. Devido à sua extensa carreira, Shakira tem uma grande proximidade com seus fãs e é a eles que ela enviou uma mensagem curiosa através de um canal privado.

A artista colombiana, em seu 47º aniversário, decidiu agradecer as demonstrações de carinho e as mensagens que recebeu de forma direta, em um canal que possui com seus seguidores, onde há 1,3 milhão de membros, enquanto em sua conta principal ela já possui 90,5 milhões de seguidores.

A curiosa mensagem

Devido a esse grande acolhimento do público, todo dia 2 de fevereiro os seguidores da colombiana tomam as redes sociais e fazem com que Shakira se torne uma tendência global para desejar um feliz aniversário. Comentários como: “te amamos muito, Shak, Deus te abençoe sempre”, “O dia 2 de fevereiro deveria ser declarado como dia nacional. Feliz aniversário, rainha”, “Quero chegar aos 47 anos assim, maravilhosa. Feliz aniversário, Shaki”, “Por favor, seja eterna e nunca deixe de ser quem você é. Um feliz aniversário, Shak”.

Diante da onda de mensagens, a cantora enviou uma mensagem em particular através do canal privado que tem com seus seguidores no Instagram, dizendo: “muito obrigada a todos pelas suas mensagens tão carinhosas! Assim dá gosto completar 47 anos!!”.

Pouco depois, ele enviou uma fotografia que acompanhou com uma mensagem que diz: "Quantas flores e detalhes dos meus filhos e entes queridos".

Celebração dos 47 anos de Shakira Instagram (editorial_medellin/Captura de pantalla.)

A verdade é que a cantora celebrou em grande estilo e, como de costume, seus milhões de seguidores estiveram presentes para demonstrar seu carinho.