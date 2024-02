Quem é Rafael Arcaute, o novo sortudo que estaria com Shakira?

Shakira supostamente não estaria mais com Lewis Hamilton como parceiro, isso ficou no passado. Supostamente ela foi vista muito próxima do produtor Rafael Arcaute no Grammy. Ele tem 44 anos de idade e a mídia espanhola já está associando os dois como um casal.

Ele já possui 18 prêmios Grammy, então a cantora não é nenhuma concorrência e não faria um possível parceiro se sentir ‘menos’, como aconteceu com Piqué.

Na verdade, até na imprensa eles parecem ser um melhor partido do que todos os ex-namorados que a barranquillera teve.

Por que Rafael Arcaute pareceria o par perfeito para Shakira

Ao contrário de Lewis Hamilton e Piqué, cuja principal qualidade era o colágeno, Arcaute vem do mesmo mundo da cantora. E ele tem conquistas que não competem com ela.

"É um homem culto, poeta e compositor. Totalmente diferente de Piqué e totalmente diferente de Antonio de la Rúa", disse o jornalista Javier Ceriani no programa Socialité.

Ele afirmou que o argentino já tinha ido atrás dela há anos.

"Este argentino de 44 anos tem estado atrás dela por anos, mas esperou até que ela terminasse seu relacionamento com Piqué. Eles se conhecem há muitos anos. Ele viajou várias vezes para ajudá-la em produções. Ela está deixando ele entrar em seu coração aos poucos. O que me disseram nos últimos dias é que Shakira estaria aceitando dar um passo a mais", expressou.

Este é um renomado produtor musical que se formou na Escola Superior de Comércio Carlos Pellegrini, em Buenos Aires.

Após isso, ele estudou Bacharelado em Composição na Universidade Nacional de Quilmes.

Ele foi tecladista e engenheiro de som para músicos como Luis Alberto Spinetta e faz parte da equipe regional da Sony Music. Ele reside em Miami desde 2018 e trabalhou com artistas como Calle 13, Diego Torres, Lali Sposito e Andrés Calamaro, entre outros.