Quanto Usher ganhará por se apresentar no Super Bowl LVIII?

O Super Bowl LVIII será realizado no domingo, 11 de fevereiro, e um dos momentos mais esperados da partida que define o campeão da NFL é o show do intervalo, que este ano será protagonizado pelo artista norte-americano Usher.

Em setembro de 2023, a NFL oficializou a participação do renomado cantor que vendeu mais de 80 milhões de discos ao longo de sua carreira. Espera-se que Usher emocione os milhares de fãs que estarão presentes no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada, assim como os milhões de fãs que assistirão ao show pela televisão.

O cantor americano não receberá um único dólar da NFL pelo show. A liga cobrirá todos os gastos de Usher, que se apresentará de forma gratuita, mas com o objetivo de que sua apresentação no Allegiant Stadium o ajude a aumentar sua base de fãs, bem como as vendas de seus discos.

É importante destacar que Usher lançará um novo álbum esta semana e sua apresentação no Super Bowl LVIII é uma estratégia chave para promover o material. Além disso, de acordo com Joe Pompliano, Usher também aparecerá em um dos comerciais que serão transmitidos durante o show do intervalo.

"É uma honra na minha vida adicionar à minha lista de sonhos uma apresentação no Super Bowl. Estou ansioso para oferecer um show diferente de tudo o que me viram fazer antes. Agradeço aos meus fãs e a todos que tornaram essa oportunidade possível", disse Usher em declarações à NFL.

Quanto dinheiro a liga gastará no show?

O cantor texano, definido pela liga americana como ‘um dos mais influentes de sua geração’, assumirá o lugar de Rihanna, que se apresentou no Super Bowl de 2023.

"Usher é um ícone cuja música deixou uma marca indelével a nível cultural. Não poderíamos estar mais felizes por tê-lo este ano", disse Seth Dubowsky, chefe de música da NFL.

De acordo com Joe Pompliano, a empresa Apple será a patrocinadora oficial do show do intervalo do Super Bowl LVIII, após pagar US$50 milhões para a liga. Segundo Pompliano, a NFL destinou US$ 15 milhões para o espetáculo de Usher e o orçamento cobrirá o salário de cerca de 3 mil pessoas, bem como os gastos com publicidade e o custo da cenografia.