Príncipe William expressa gratidão por apoio após revelação do câncer do Rei Charles

O Príncipe William retomou suas obrigações reais em um evento público na quarta-feira (7), marcando sua segunda aparição após um período de ausência para cuidar de sua família. Ele agradeceu as mensagens carinhosas do público: “Nós apreciamos muito as mensagens gentis de todo mundo, obrigado!”.

Após adiar seus compromissos para apoiar sua esposa, Kate, durante sua recuperação de uma cirurgia abdominal, o herdeiro do trono britânico voltou ao trabalho. Kate passou duas semanas se recuperando no hospital, enquanto seu sogro, Rei Charles, também enfrentou sua própria batalha de saúde, tratando um aumento na próstata que posteriormente foi diagnosticado como câncer.

Reencontro real e reflexões familiares

Após os desafios de saúde, o Rei Charles e a Rainha Camilla viajaram para sua residência em Sandringham House, no leste da Inglaterra. Lá, tiveram um breve encontro com o filho, Harry, que tem estado distante dos assuntos reais desde que abdicou de suas funções há quase quatro anos e tem expressado críticas à monarquia. A visita não incluiu planos de um encontro com o irmão mais velho, William, revelando assim uma possível tensão dentro da família real.

Retorno de Harry e planos de Charles

Príncipe Harry Príncipe Harry / AFP (DANIEL LEAL/AFP)

Após um breve período no Reino Unido, Harry foi visto no aeroporto de Heathrow, partindo para sua casa na Califórnia, onde reside com sua esposa, Meghan, e seus dois filhos. Enquanto isso, apesar do diagnóstico de câncer, Charles pretende manter uma parte significativa de suas obrigações como monarca, incluindo compromissos privados e questões de estado. Ele até mesmo planeja uma ligação com o primeiro-ministro, Rishi Sunak, demonstrando seu compromisso contínuo com suas responsabilidades reais, apesar dos desafios de saúde.

