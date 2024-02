Princesa da Saxônia se rebela contra os estereótipos reais ao posar em uma revista para adultos

A polêmica na realeza sempre tem dado muito o que falar e agora chega da Alemanha, depois que uma princesa se atreveu a posar em uma revista para adultos, mas ao estilo de Eva, ou seja, mostrando apenas e cobrindo seus encantos, o que é muito chamativo porque é bem sabido que na monarquia existem protocolos estritos de comportamento.

Xenia Florence torna-se a primeira princesa a posar para uma revista adulta

Basta apenas desrespeitar certas normas gerais para colocar os membros da realeza em problemas, mas não é a mesma coisa como as coisas são conduzidas na Espanha ou no Reino Unido, como na Dinamarca e agora na Alemanha.

Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, de 37 anos, princesa da Saxônia, tornou-se a primeira mulher da realeza a posar com pouca roupa em uma revista para adultos, a famosa Playboy, e essa decisão tem causado muita controvérsia.

A intenção da princesa Xenia é, notavelmente, enviar uma mensagem reflexiva às pessoas de que os membros da realeza são, no fundo, como qualquer pessoa, e ela não deseja que haja preconceito contra pessoas como ela, princesas, pelo lugar, sobrenome ou posição em que nasceram.

A princesa causou agitação ao posar com pouca roupa e transparência

"Não é necessário seguir as tendências ou se submeter a uma cirurgia no corpo apenas para agradar alguém. Tenho estrias e estou orgulhosa de mostrá-las", revelou a princesa para a revista, onde aparece com uma camisa abotoada, mas que deixa uma abertura suficiente na frente e transparência para mostrar tudo.

Seu tataravô, Frederico Augusto II, foi o último rei da Saxônia, embora ela ainda tenha alguns vínculos com a Casa de Wettin. Segundo revela, ela está certa de que se seu avô estivesse vivo e a visse fazendo esse tipo de sessões fotográficas, “ele estaria orgulhoso”.