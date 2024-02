“Parece colcha”: namorado de Selena Gomez é criticado por seu visual ‘de vovó’

No início de dezembro, Selena Gomez tornou oficial seu novo relacionamento com Benny Blanco. No entanto, assim que fez isso, os fãs mostraram sua desaprovação, lembrando à ex-estrela da Disney os comentários que o produtor musical havia feito contra ela anos atrás.

Com uma longa lista de sinais de alerta que os fãs descobriram sobre Benny Blanco, os pedidos à fundadora da 'Rare Beauty' para deixá-lo não demoraram a chegar, mas a resposta tem sido contundente, Selena Gomez está disposta a defender seu amor pelo músico originário da Virgínia.

Nas redes sociais, Gomez dedicou-se a defendê-lo, dizendo: “Ele é absolutamente tudo no meu coração. Ele é a melhor coisa que me aconteceu. Fim. E sim, ele é melhor do que qualquer pessoa com quem já estive”.

E concluiu: "Eu estive em terapia por 18 anos, eu sei o que é melhor para mim, e vou lutar até conseguir o que mereço. Agradeço sua contribuição equivocada, mas estou crescendo. Não se sinta livre para crescer comigo, apenas tenha em mente que nunca mais vou sair com um cara idiota, sinto decepcionar você".

Selena Gomez e Benny Blanco primeiro beijo Selena Gomez e Benny Blanco

Benny Blanco está sendo criticado por seu visual na festa do Grammy

Benny Blanco continua sendo apontado pelos fãs de Selena Gomez, que têm mostrado sua preocupação com a cantora e seu bem-estar depois de estar com o músico, que para eles é uma red flag ‘andante’. Eles retomaram as piadas que ele publicou e as coisas que ele disse sobre a cantora.

A isso se soma o aspecto 'descuidado' do produtor musical, tanto que os fãs não perdoam que Benny Blanco sempre pareça um 'vagabundo', essa crítica se estendeu até Miley Cyrus, que na noite passada também foi criticada por seu relacionamento com Maxx Morando, que também exibiu um cabelo 'desarrumado'.

Foi para a festa do Grammy Awards 2024 que Selena Gomez e Benny Blanco compareceram como casal, no entanto, o visual escolhido pelo namorado da atriz deixou muito a desejar para os fãs, que não demoraram em criticá-lo.

Benny Blanco está sendo alvo de piadas por seu visual

Benny Blanco compareceu à festa do Grammy Awards 2024 com um visual que foi duramente criticado. Este consistia em uma calça reta larga e um moletom com padrão multicolorido tecido, aos quais ele adicionou um par de crocs brancos.

Isso e o fato de seu rosto parecer ‘suado’ gerou uma onda de críticas por parte dos usuários, que comentaram: “A colcha da minha avó”, “A colcha da vovó”, “Não é aquela manta que estava no sofá da Roseanne do programa de televisão haha”, “Sua mãe sabe que você está usando a manta do sofá dela?”, “Seu namorado comeu sua avó”.