‘Os Assassinatos do Cartão Postal’ chega à Netflix: sobre o que é o filme estrelado por Jeffrey Dean Morgan?

'Os Assassinatos do Cartão Postal' Divulgação

‘Os Assassinatos do Cartão Postal’ (The Postcard Killings), o filme de suspense estrelado por Jeffrey Dean Morgan, chegou à Netflix para o deleite dos amantes do gênero.

Originalmente lançado em 2020, este filme baseado no romance de James Patterson e Liza Marklund tem gerado grande expectativa desde sua chegada à plataforma de streaming.

Sinopse

De acordo com a sinopse oficial: "A filha do detetive nova-iorquino Jacob Kanon foi assassinada logo após se casar. Quando Kanon recebe essa terrível notícia, decide procurar o responsável pelo crime a qualquer custo."

Em outras palavras, em ‘Os Assassinatos do Cartão Postal’ , Jacob, um detetive de Nova York interpretado por Jeffrey Dean Morgan, se vê envolvido em um pesadelo quando sua filha e genro são brutalmente assassinados durante sua lua de mel em Londres.

Os crimes são arrepiantes e rituais, o que leva Jacob a suspeitar que se trata de um assassino em série. Desesperado por encontrar respostas e justiça, ele embarca em uma jornada pela Europa para caçar o responsável.

À medida que a história avança, Jacob se alia à sua ex-esposa Valerie, interpretada por Famke Janssen, e Dessie, uma jornalista em Estocolmo interpretada por Cush Jumbo, para seguir as pistas e as mensagens obscuras que o assassino deixa após cada crime.

Elenco:

Jeffrey Dean Morgan como Jacob

Famke Janssen como Valerie

Cush Jumbo como Dessie

Joachim Król como Bublitz

Steven Mackintosh como Pierce

Naomi Battrick como Sylvia

Ruairí O'Connor como Mac

Dylan Devonald-Smith como Pieter

Eva Röse como Hoglund

Diretor, roteirista e produtor

‘Os Assassinatos do Cartão Postal’ foi dirigido por Danis Tanovic, que também foi reconhecido por seu trabalho como roteirista. O filme é baseado no romance de James Patterson e Liza Marklund. Além disso, Tanovic também teve um papel como produtor no filme.

Classificação

No Rotten Tomatoes, o filme tem uma classificação de aprovação de 25% com base em 20 avaliações, com uma média de 4.2/10.

Estreia

‘Os Assassinatos do Cartão Postal’ foi originalmente lançado em 2020 e recentemente chegou à Netflix, oferecendo a oportunidade aos assinantes da plataforma de streaming de desfrutar deste thriller perturbador no conforto de suas casas.

Trailer

Aqui você pode assistir ao trailer