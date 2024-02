‘Operação Ponte Menai’, em que consiste o protocolo que será ativado pela realeza se o rei Charles falecer

Há alguns dias, a realeza divulgou que o rei Charles III foi diagnosticado com câncer, sem fornecer muitos detalhes sobre sua saúde.

O Palácio Real lançou o comunicado informando sobre a saúde do monarca depois de passar alguns dias hospitalizado e gerar preocupação.

"O rei decidiu compartilhar seu diagnóstico para evitar especulações e com a esperança de que possa contribuir para a compreensão pública de todos aqueles no mundo afetados pelo câncer. Durante este tempo, Sua Majestade continuará com os assuntos de Estado e os trâmites oficiais, como de costume", dizia o comunicado.

Qual é o protocolo que a realeza seguirá se o rei Charles III morrer

Embora afirmem que o rei, que foi coroado no ano passado, está se recuperando satisfatoriamente, foi revelado que já existe um plano e protocolo por parte da realeza caso o rei Charles III venha a falecer.

Isso não significa que está grave, apenas que quando uma doença afeta o monarca em exercício, sempre deve existir um protocolo, assim fizeram por anos com a rainha Elizabeth.

Agora, para o rei Charles, o protocolo que seria ativado em caso de falecimento seria a ‘Operação Ponte Menai’, que envolve todas as partes do governo do Reino Unido, a polícia, serviços de inteligência, organizações privadas e forças militares.

É a transição da coroa para o herdeiro, que seria o príncipe William, e a primeira coisa que devem fazer é informar a todos os membros da Família Real sobre o falecimento do rei, evitando que a notícia vaze.

Em seguida, será feita a proclamação do herdeiro, e sua esposa, neste caso Kate Middleton, que se tornaria “rainha consorte”.

Diante disso, Camila Parker passaria a ter o título de “rainha viúva” e não de “rainha mãe”, pois ela não é a mãe do herdeiro nem tem qualquer parentesco com William, e além disso, vários protocolos funerários serão realizados para velar o rei.