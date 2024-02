O streaming já gerou um recorde de lucro de 18 bilhões de dólares para a indústria musical

As plataformas de streaming geraram um lucro recorde de US$ 18 bilhões em todo o mundo, impulsionando as receitas da indústria musical para o seu nível mais alto em duas décadas.

A Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês) e o site statista.com indicaram que, desde o lançamento do Spotify nos EUA em 2011, a economia geral da música gravada cresceu para US$ 26,2 bilhões em 2022.

É preciso mencionar que em 2001, a venda física de música - através de discos ou CDs - era líder absoluto do mercado, com uma contribuição de US$ 22 bilhões, que despencou para menos de US$ 5 bilhões em 2020.

Pelo contrário, com a penetração do Spotify e Apple Music, o streaming resgatou a indústria e na última década triplicou as receitas atuais da venda física e de downloads em dispositivos fixos e móveis como telefones celulares, computadores, tablets e consoles de videogame.

Spotify, líder do mercado global

O site especializado statista.com relatou que o Spotify lidera o mercado com uma penetração de 30,5%, o que também coloca essa plataforma como a principal fonte de receita e lucro para a indústria musical.

Atrás, foram colocadas as plataformas Apple Music, com 13,7%; Tencent Music, com 13,4%; Amazon, com 13,3%; e YouTube, com 8,9%. Mais abaixo, destacam-se Netease, que ocupa 6,1% do mercado, Yandex, com 2,2%, e Deezer, com 1,5%.

Sobre sua contribuição para a indústria musical gravada, o Spotify relatou que em 2023 entregou mais de US$ 9 bilhões às gravadoras e editoras, que representam os artistas e compositores.

Ele apontou que sua contribuição para esses setores “quase triplicou” nos últimos seis anos e “representa uma grande parte” dos mais de US$ 48 bilhões de dólares que a plataforma pagou desde sua fundação.

Ele apontou que, desde seu lançamento no mercado em 2008 - em alguns países da Europa - a empresa deu a oportunidade de viver de sua arte a um milhão de artistas, além disso, organiza e compartilha mais de 100 milhões de músicas e cinco milhões de podcasts gratuitamente.

"Atualmente, somos o maior serviço global de assinatura de música por streaming do mundo, com uma comunidade de mais de 602 milhões de usuários ativos, incluindo 236 milhões de assinantes do Spotify Premium, em mais de 180 mercados", destacou.