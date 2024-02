O filme mais assustador da Netflix: dura 90 minutos e vai te deixar paralisado

Para todos os amantes de filmes de terror e daqueles que causam sensações diferentes, Lavender é a opção ideal e pode ser assistido sem interrupções na Netflix. É um filme que pretende manter os espectadores à beira de seus assentos com uma história arrepiante, porém sutil, onde segredos e revelações estão em ordem do dia.

Lavender é o thriller psicológico mais popular da Netflix

Trata-se de uma história que estreou em 2016 e é estrelada por Abbie Cornish e Diego Klattenhoff, sendo classificada como um filme que deixará sem fôlego os milhões de assinantes do gigante do streaming.

A história gira em torno de uma fotógrafa chamada Jane, que sofreu perda de memória após um terrível acidente, mas aos poucos suas lembranças retornam na forma de pesadelos e visões totalmente estranhas.

Assim, Jane começa a acreditar que está se lembrando de um evento difícil que viveu na infância, sem suspeitar dos segredos obscuros que ela mesma escondeu e que não está pronta para enfrentar. Além disso, ela perceberá que está diante de uma verdade que pretende mudar todo o paradigma e seu passado, e saberá que mais pessoas conhecem seu segredo obscuro.

Netflix: um filme cheio de suspense e mistérios

Este filme da Netflix é um thriller psicológico cheio de dor, perdas e poder, com um elenco que consegue transmitir suas grandes atuações. Lavender teve sua estreia em 2016 e atualmente faz parte do vasto catálogo do gigante do streaming, com um elenco composto por Abbie Cornish, Dermot Mulroney, Justin Long, Diego Klattenhoff, Peyton Kennedy e Lola Flanery.

É um filme que possui uma introdução muito assustadora que promete manter o espectador à beira do assento nos primeiros minutos. Além disso, tem um bom equilíbrio entre o suspense, mistério e alguns sustos.