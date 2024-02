Netflix: Todo o conteúdo coreano que chegará em 2024

A Netflix, o destino para os fãs de conteúdo coreano de todo o mundo, preparou uma impressionante variedade de novas séries, filmes e programas não roteirizados que irão emocionar o público ao longo de 2024. A programação deste ano inclui títulos de alto nível, séries muito amadas que estão de volta, filmes de todos os gêneros e uma ampla variedade de programas não roteirizados.

"Este ano, nossa programação de K-Content oferece uma grande variedade de títulos que captam a verdadeira essência dos narradores coreanos. Sejam séries, filmes ou programas não-roteirizados inovadores, compartilharemos experiências inesquecíveis com fãs de entretenimento ao redor do mundo e títulos imperdíveis que só podem ser aproveitados na Netflix", afirma Don Kang, Vice-Presidente de Conteúdo (Coreia) da Netflix.

Durante as 53 semanas de 2023 (de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023), um ou mais títulos coreanos estiveram no Top 10 semanal em pelo menos um dos países latino-americanos. No total, 44 títulos coreanos de nove gêneros diferentes chegaram ao Top 10 em pelo menos um país da América Latina, e os gêneros com mais títulos na lista foram Drama, Romance e Ação. O Brasil não foi exceção, já que vários títulos conquistaram o Top 10 em nosso país. Desde séries de ação e ficção científica como ‘O monstro da velha Seul’ e ‘Black Knight’, passando por reality shows como ‘Round 6: o desafio’, e intensos dramas e romances que conquistaram a audiência como ‘A glória’, ‘A garota mascarada’ e ‘King the land’.

Os esperados regressos de personagens queridos e mundos icônicos

Os favoritos dos fãs finalmente retornam este ano, com o mundo aguardando a segunda temporada de ‘Round 6′. A terceira temporada de ‘Sweet Home’ será lançada neste verão, quando a monstruosa transformação chegar ao fim e uma nova humanidade começar. A segunda temporada de ‘O monstro da velha Seul’ leva Park Seo-jun e Han So-hee à Seul atual, e a segunda temporada de ‘Rumo ao inferno’ adentra nas sequelas do caos da primeira.

Os programas coreanos não-guiados da Netflix, que abriram novos caminhos no ano passado, regressam com mais força e elementos pioneiros. A primeira temporada de ‘Habilidade física: 100′ foi a primeira série não-guiada a ocupar o primeiro lugar na lista das 10 melhores séries de televisão (não em inglês) da Netflix. Com ‘Habilidade física: 100 - Temporada 2: Mina subterrânea’, um novo grupo de 100 concorrentes de origens ainda mais variadas testará os seus limites em desafios de grande escala num novo conceito underground. Enquanto isso, ‘Zombiverso’ melhora os seus zombies na segunda temporada, tornando ainda mais difícil a sobrevivência do novo elenco.

Após o sucesso da terceira temporada, que surpreendeu os espectadores com mudanças e reviravoltas inesperadas nas regras, ‘Céu para dois’ se torna o primeiro programa coreano não roteirizado a ser renovado para uma quarta temporada na Netflix, com um novo grupo dos solteiros mais bonitos e charmosos que continuam em busca do amor. Para aumentar a temperatura, o programa de entrevistas ‘Assuntos picantes’ amplia seus horizontes da Ásia para apresentar os protagonistas da indústria de entretenimento adulto na Europa.

Do suspense ao romance e da comédia à ação: séries cativantes para todos

A Netflix continua oferecendo histórias românticas que farão seu coração cantar e chorar ao mesmo tempo, quando inimigos se tornam amantes. Com um pano de fundo histórico, ‘Seducing a King’ explora o amor em uma partida de Go; enquanto isso, de volta ao presente, ‘The Queen of Tears’ reúne um casal separado, com o esperado retorno de Kim Soo-hyun (’It’s Okay to Not Be Okay’) e Kim Ji-won (’My Liberation Diary’) ao gênero. Além disso, ‘Existential Urgencies’ adiciona um toque médico à comédia romântica, e ‘Resident Playbook’ (título temporário) apresenta Go Youn-jung (’Soul Alchemy’) no spin-off de ‘Hospital Playlist’.

Para sacudir o gênero, podem ser encontradas reviravoltas únicas em séries como ‘O Sr. Plancton’, onde uma mulher infeliz acompanha seu ex-namorado em sua última viagem em busca de seus pais biológicos; ‘Hierarquia’, um romance de vingança adolescente; e ‘Uma Mala’, estrelada pelo lendário Gong Yoo (Goblin), onde segredos sombrios de um serviço clandestino de busca de parceiros são revelados.

Para os entusiastas do suspense, ‘O legado’ entrelaça assassinatos e segredos obscuros com um cemitério familiar fatídico. Em ‘O paradoxo do assassino’, Choi Woo-sik (Parasita) e Son Suk-ku (’D.P .: O caçador de desertores’) participam de um intrincado jogo de perseguições, enquanto ‘Ninguém na floresta’ leva os espectadores a um motel no meio de uma floresta para resolver um caso. Os k-dramas deste ano não apenas envolvem resolver crimes, mas ‘A voragem’ também introduz uma disputa política a ser resolvida.

Ria às gargalhadas com ‘Nugget de frango’ e mergulhe na comédia dark com ‘The 8 Show’, ambos baseados em populares webtoons. ‘Parasyte: as cinzas’ dará vida ao mundo do amado mangá de Hitoshi Iwaaki em um cenário e história totalmente novos: Coreia.

Filmes impactantes e shows não roteirizados que acendem a imaginação

Este ano, a Netflix fará o possível para ampliar a diversidade de seu catálogo de filmes, com títulos protagonizados por talentos coreanos de renome mundial que se dedicaram de corpo e alma em cada um. Os gêneros incluem romance e drama (’Me chamo Loh Kiwan’) com Song Joong-ki (’Vincenzo’), ação (’Agente cinturão negro’) com Kim Woo-bin (’Black Knight’), ficção científica catastrófica (’O Grande Dilúvio’) com Park Hae-soo (’Narcosantos’), ficção científica distópica (’Caçadores em terra inóspita’) com Don Lee (’Eternals’) e histórico (’Uprising’) com Gang Dong-won (’Broker: Trocando vidas’). Notavelmente, ‘Uprising’ é a primeira colaboração da Netflix com o renomado Park Chan-wook.

Da mesma forma, a Netflix está levando os programas não roteirizados para o próximo nível, com séries de estreia que apresentam temas inventivos e uma escala sem precedentes. Agentes especiais resolvem casos estranhos em ‘Agentes do mistério’ e multimilionários mostram sua vida de luxo em ‘Milionários do mundo na Coreia’. No ‘Influencer’, influenciadores sul-coreanos competem pela atenção, enquanto ‘Unknown Chefs’ reúne 100 chefs para um feroz enfrentamento culinário. “Este ano queremos celebrar a diversidade das histórias coreanas, oferecendo algo para todos e que seja uma experiência enriquecedora para as audiências globais”.

Todo o conteúdo coreano que chegará à Netflix em 2024

Primeiro trimestre de 2024

O legado

Uma mulher se vê envolvida em uma série de assassinatos e segredos obscuros após herdar um cemitério de um tio que ela não conhecia. Yeon Sang-ho lidera o planejamento e a escrita dessa história inesperada sobre a história de uma família imersa nas profundas tradições funerárias coreanas. A fértil imaginação de Yeon criou outras obras notáveis como "Jung_E; Rumo ao inferno" e "Invasão Zumbi: Trem para Busan". A direção está a cargo de Min Hong-nam, que trabalhou com Yeon como assistente de direção em "Invasão Zumbi: Trem para Busan", "Psychokinesis" e "Invasão Zumbi 2: Península". O elenco é composto por talentosos atores de presença imponente na tela, como: Kim Hyun-joo (Jung_E; Rumo ao inferno) interpreta Yoon Seo-ha, a mulher que herda o cemitério. Park Hee-soon (Uma família exemplar; Meu nome; A linhagem do policial; A fortaleza; 1987: Quando chega o dia) interpreta Choi Sung-jun, um detetive da polícia com um grande senso de dever para resolver problemas. O legado reúne novamente Kim e Park após suas magníficas atuações no drama "O bonde". Park Byung-eun (Kingdom; Eve; Lost; A Lua) interpreta Park Sang-min, um colega de Sung-jun que é mais jovem e chefe do departamento. Ryu Kyung-soo (Jung_E; Anomalias; Rumo ao inferno; Itaewon Class) interpreta Kim Young-ho, o meio-irmão mais novo de Seo-ha.

Caçadores na terra inóspita

Anos depois de Seul se tornar um deserto pós-apocalíptico, um caçador durão decide fazer justiça com as próprias mãos quando um médico perturbado que experimenta em humanos sequestra seu jovem amigo. Este sucesso de bilheteria de ação com uma intrigante premissa pós-apocalíptica é estrelado por Don Lee, um ator de fama internacional que popularizou sua frase: “Don Lee é o gênero”. Don Lee retorna a trabalhar com o diretor Heo Myeong-haeng depois de colaborarem de perto em “Cidade sem Lei”, uma série de ação coreana. Heo foi o diretor das cenas de ação em “Cidade sem Lei” e em muitas outras produções como ‘The Hunt’ e ‘Invasão Zumbi: Península’. ‘Caçadores em Terra Inóspita’ marca a estreia de Heo como diretor. O elenco também inclui: Lee Hee-jun (’O Homem do Presidente’; ‘1987: Quando Chega o Dia’); Lee Jun-young (’Amarrados pelo Amor’; ‘A Garota Mascarada’; ‘D.P .: O Caçador de Desertores’; ‘Cidadão Bravo’); Roh Jeong-eui (’Aquele Ano Nosso’; ‘18 Outra Vez’) e a estreante An Ji-hye, que se destaca por sua grande habilidade nas cenas de ação. Um elenco talentoso que certamente entregará atuações memoráveis e terá uma sinergia impecável.

Cativar um rei

O rei Lee In, o homem mais poderoso com o coração mais partido, e Kang Hee-soo, uma mulher que começa a ter sentimentos por ele apesar de ter planejado uma vingança, acabam juntos devido a uma cruel reviravolta do destino.

O paradoxo do assassino

Um rapaz qualquer começa a cometer cada vez mais assassinatos depois de matar alguém sem querer, e um detetive da polícia o persegue incansavelmente. ‘O Paradoxo do Assassino’ é baseada em um webcomic de sucesso escrito e ilustrado por Kkomabi, que contrasta maravilhosamente uma história horrível com ilustrações encantadoras. Um elenco de atores experientes e com presença na tela dá vida aos personagens da série: Choi Woo-shik (’Tempo de Caça’; ‘Parasita’; ‘A Bruxa: Parte 1 - A Subversão’; ‘Aquele Ano Nosso’) interpreta Lee Tang, um estudante universitário que comete seu primeiro assassinato por acidente e descobre que tem um dom sobrenatural para detectar pessoas malignas. Son Suk-ku (’D.P.: O Caçador de Desertores’; ‘Meu Diário de Libertação’; ‘Força Bruta’) interpreta Jang Nan-gam, um detetive da polícia que investiga os casos de assassinato relacionados a Lee Tang. Lee Hee-jun (’Mouse’; ‘Senhorita Baek’; ‘Oh! My Gran’; ‘O Homem do Presidente’; ‘Today Back Then’) interpreta Song Chon, o misterioso ex-detetive que adiciona suspense à trama e é uma figura ameaçadora para Lee Tang e Jang Nan-gam. ‘O Paradoxo do Assassino’ é dirigida por Lee Chang-hee (’A Desaparecida’; ‘Estranhos do Inferno’) e escrita por Kim Da-min, uma talentosa roteirista emergente que recebeu o Grande Prêmio de Planejamento e Desenvolvimento de Roteiro da Agência de Conteúdo de Gyeonggi. O Paradoxo do Assassino promete deslumbrar com uma história criativa e de qualidade que levanta questões sobre crime e punição que convidam à reflexão.

Assuntos picantes: Países Baixos e Alemanha

Assuntos picantes é um programa de variedades apresentado por Shin Dong-youp e Sung Si-kyung, no qual eles conhecem pessoas do mundo inexplorado do entretenimento adulto. Com conversas francas, às vezes bem picantes e outras vezes muito descontraídas, eles abordam várias questões relacionadas ao sexo sobre as quais as pessoas têm muita curiosidade, mas pouco conhecimento. Em episódios anteriores de Assuntos picantes, deram voz a muitas pessoas envolvidas na indústria do entretenimento adulto. Depois de explorar a cultura sexual do Japão e conversar com diversas pessoas da comunidade LGBTQ e especialistas em sexologia de Taiwan, os apresentadores estão prontos para ultrapassar os limites da Ásia e entrar em dois países europeus: Holanda e Alemanha. O formato continua o mesmo, um programa de variedades sem roteiro que apresenta conversas com pessoas interessantes e mantém o mesmo ritmo frenético de situações em um curto período de tempo.

Emergências existenciais

O esgotamento mental e as demandas milionárias são comuns neste drama romântico sobre dois médicos que se encontram no pior momento de suas vidas e se ajudam mutuamente a ressuscitar sua vontade de viver.

Meu nome é Loh Kiwan

‘Meu nome é Loh Kiwan’ conta a história do desertor norte-coreano Kiwan, que busca viver como refugiado na Bélgica, onde conhece Marie, uma garota sem vontade de viver. Song Joong-ki, um ator fantástico que costuma construir personagens impactantes, interpreta Loh Kiwan, um homem desesperado que acaba na Bélgica, um país totalmente desconhecido para ele, com nada além de suas esperanças de viver como refugiado. Choi Sung-eun (’O som da magia’; ‘Start-Up’; ‘Gentleman’) interpreta Marie, uma mulher coreana com nacionalidade belga e ex-competidora de tiro. Meu nome é Loh Kiwan’ conta uma história emocionante sobre duas pessoas à beira do colapso: um homem que se agarra à vida e uma garota que não encontra motivos para viver. No entanto, os dois sentem uma atração inexplicável e acabam dando um novo sentido às suas vidas. ‘Meu nome é Loh Kiwan’ segue a fervorosa jornada de um homem em busca de seu lugar no mundo para poder viver com seu próprio nome.

A rainha das lágrimas

É o casamento ou a guerra do século? Hong Hae-in, uma herdeira de terceira geração de um grupo empresarial e rainha das lojas de departamento, está casada há três anos com Baek Hyeon-u, filho do chefe de Yongdu-ri e príncipe dos supermercados. No meio de uma crise conjugal, o casal descobre um novo começo milagroso que reescreve sua história de amor.

Nugget de frango

Neste comédia dramática de mistério, uma mulher entra em uma máquina misteriosa que a transforma em um nugget de frango, então seu pai e um admirador secreto tentam de tudo para recuperá-la. Ryu Seung-ryong (’Trabalho Extremo’; ‘O Almirante’: ‘Mar de Fogo’; ‘Milagre na Cela 7′; ‘A Máscara’; ‘Kingdom’) interpreta Choi Sun-man, o dono da empresa More than Machines. Quando uma de suas máquinas transforma sua filha Min-ah em um nugget de frango, Sun-man luta para trazê-la de volta à forma humana. Ahn Jae-hong (’Garota da Máscara’; ‘Tempo de Caça’; ‘Rebound’; ‘Seja Melodramático’; ‘Responda 1988′) interpreta o estagiário peculiar Ko Baek-joong, que secretamente ama Min-ah. Ahn e Ryu criam uma sinergia perfeita com suas interpretações atraentes e adoráveis. Kim You-jung (’Uma Garota do Século XX’; ‘A Oitava Noite’; ‘Meu Demônio Adorável’; ‘Céu Vermelho’; ‘Amor Sob a Luz da Lua’) dá vida a Min-ah, a garota que sofre esse terrível contratempo. O diretor Lee Byeong-heon, que foi responsável por diálogos engenhosos e histórias cativantes em projetos como ‘Um Sonho’; ‘Trabalho Extremo’; ‘Vinte Anos’ e ‘Seja Melodramático’, traz para a tela este querido webcomic com uma premissa inovadora e o transforma em uma empolgante série de ação ao vivo que oscila entre o humor afiado e o mistério.

Habilidade física: 100 - Temporada 2: Mina subterrânea

Este é um reality show em que 100 participantes em ótimo estado físico competem para demonstrar quem tem o corpo vencedor. Desde a sua estreia em janeiro de 2023, a série conquistou uma grande base de fãs em todo o mundo e também fez história por ser a primeira série coreana sem roteiro a ocupar o primeiro lugar no Top 10 global da Netflix de TV não inglesa. Também chegou ao Top 10 em 82 países e acumulou 192,63 milhões de horas assistidas em seis semanas. Em 2024, retorna e eleva a aposta com outra temporada ainda mais emocionante. Um novo grupo de 100 concorrentes enfrentará desafios em grande escala meticulosamente planejados, nos quais testarão seus próprios limites físicos para se tornarem a última pessoa em pé.

Segundo trimestre de 2024

O Show 8

Oito pessoas presas em um misterioso prédio de oito andares participam de um show de jogos tentador, mas perigoso, onde podem ganhar dinheiro à medida que o tempo passa. A série é baseada nos bem-sucedidos webcomics do Naver "Money Game" e "Pie Game", escritos por Bae Jin-soo. Com sua representação da ganância humana em uma sociedade capitalista, esses webcomics com temas financeiros e políticos alcançaram uma audiência global de 300 milhões de pessoas. The 8 Show é o primeiro projeto de série da Netflix do diretor Han Jae-rim, que conseguiu que 20 milhões de espectadores assistissem a seus filmes populares, como The Face Reader; The King e Emergency Landing on You. Han trabalhou com Ryu Jun-yeol em The King e se reúne novamente com esse maravilhoso ator nesta nova série. Ryu, que recebeu o prêmio Baeksang Arts de melhor ator por sua atuação no filme Night in Paradise, também participou de outros eventos notáveis, como o 28º Festival Internacional de Cinema de Chunsa. Outros sete atores populares completam o elenco: Chun Woo-hee (Unlock; The Wailing); Park Jeong-min (Time to Hunt; Deliver Us from Evil; The Guncheon Smugglers); Lee Yul-eum (Still); Park Hae-joon (Seoul Spring; The World of the Married); Lee Zoo-young (Believer 2); Moon Jeong-hee (Limit; Cart; Hide and Seek), e Bae Seong-woo (The Swindlers; The Great Battle; The King). Todos eles interpretarão o papel dos oito participantes que devem colaborar e competir enquanto permanecem confinados em um espaço dividido injustamente, onde a inveja e o engano espreitam em cada canto.

Parasyte: os cinzas

À medida que certas formas de vida parasitárias não identificadas que tomam os humanos como hospedeiros buscam maneiras de ganhar poder e começam a perturbar a sociedade, um grupo decide lutar contra essa crescente ameaça. A história é baseada no mangá “Parasyte” de Hitoshi Iwaaki, no qual os parasitas assumem os cérebros humanos para controlar seus corpos. Com suas ideias inovadoras e uma abordagem filosófica, o mangá vendeu mais de 25 milhões de cópias em 20 países e regiões, e inspirou várias adaptações em filmes e animes. O diretor Yeon Sang-ho, a mente por trás de criações como “Jung_E; Rumo ao Inferno”, “Estação Zumbi 2: Península” e “Monstrous”, desenvolve uma nova trama para a série da Netflix baseada no mundo deste mangá de grande popularidade. Jeon So-nee (Nossa Juventude em Flor, Quando Floresce Meu Amor, Alma Gêmea) interpreta Jeong Su-in, que começa uma convivência estranha com um organismo parasitário. Koo Kyo-hwan (D.P.: O Caçador de Desertores, Boksoon Deve Morrer, Fuga de Mogadíscio, Estação Zumbi 2: Península, Monstrous) interpreta Seol Kang-woo, que persegue os parasitas para encontrar sua irmã mais nova. Lee Jung-hyun (A Decisão de Partir, Estação Zumbi 2: Península, O Almirante: Mar de Fogo) interpreta Choi Jun-kyung, o líder da Equipe Cinza, a força especial encarregada dos organismos parasitários. Kwon Hae-hyo (Estação Zumbi 2: Península, Tazza: One Eyed Jack, Sob o Guarda-Chuva da Rainha) assume o papel de Kim Chul-min, um detetive que faz parte da unidade especial de operações da Polícia de Namil. Kim In-kwon (A Maldição: Despertar dos Mortos, A Batalha de Jangsari, Cleaning Up) interpreta Kang Won-seok, um sargento da polícia que também é parceiro de Chul-min. O elenco estelar de “Parasyte: os Cinzas” incorporará o espírito imaginativo da história original nesta série de ação ao vivo.

Agentes do mistério

Seis agentes - Lee Yong-jin, John Park, Lee Eun-ji, Hye-ri, Kim Do-hoon e Karina - investigam incidentes bizarros que a ciência não consegue explicar nesta série sem roteiro de mistério e aventura. O produtor Jeong Jong-yeon, que cativou o público com o reality show de jogos de sobrevivência estratégica "O plano do diabo", une forças com a Netflix pela segunda vez. Dotado de sua habilidade como criador para oferecer premissas incomuns de maneiras inéditas, Jeong reúne um grupo de agentes especiais que abordarão casos que nenhum outro time conseguiria levar adiante. Ao enviá-los para o local dos estranhos acontecimentos, esses seis agentes resolverão o caso usando todos os seus recursos, o que manterá o público grudado na tela seguindo todos os seus movimentos em uma série com uma química infalível e muito suspense.

Milionários do mundo na Coreia

Siga as histórias reais fantásticas de bilionários que vivem luxuosamente nesta série sem roteiro. O herdeiro bilionário de um grupo empresarial de Cingapura, o herdeiro de uma marca de luxo italiana, um membro de uma família nobre do Paquistão, a Kim Kardashian do mundo árabe com 50 milhões de seguidores e uma viciada em compras como Paris Hilton: todos têm a possibilidade de viver em qualquer lugar do mundo, mas amam a Coreia e a escolheram como lar. Entre no mundo desses bilionários expatriados que pertencem a 1% da sociedade. O que eles fazem na Coreia? Que roupas usam e o que comem? O reality show "Bilionários do mundo na Coreia" mergulha no extravagante universo do luxo neste canto peculiar do mundo.

Lar doce lar: Temporada 3

A esperada temporada 3 de Sweet Home apresenta um lugar onde os monstros terminam e uma nova humanidade começa a surgir. É um mundo que balança no limite entre monstros e humanos, onde pessoas que lutam desesperadamente pela sobrevivência precisam tomar decisões muito difíceis. A temporada anterior terminou com o desconcertante retorno de Lee Eun-hyeok (interpretado por Lee Do-hyun), que ninguém sabia se estava vivo ou morto. Na temporada 3, os personagens que haviam se dispersado se reagrupam para enfrentar os conflitos causados pela ganância: Cha Hyun-su (Song Kang) acorda e encontra uma versão monstruosa de si mesmo; Pyeon Sang-wook (Lee Jin-uk) descobre que seu corpo foi tomado por Jung Ui-myeong; Seo Yi-kyung (Lee Si-young) se torna um híbrido meio monstro meio humano; Lee Eun-hyeok (Lee Do-hyun) cai de dentro de um casulo de monstros; Lee Eun-yu (Ko Min-si) nunca deixa de cuidar de seu irmão Eun-hyeok; o soldado Park Chan-yeong (Jinyoung) retorna ao estádio; o sargento-mor Tak In-hwan (Yoo Oh-seong) continua mantendo em segredo sua transformação em monstro; o Dr. Lim (Oh Jung-se) revela que tem interesse nas transformações monstruosas; o sargento Kim Yeong-hu (Kim Moo-yeol) conhece novas pessoas em Bamseom, e a menina (Kim Si-a) tem o poder de transformar outras pessoas em monstros. Esses personagens de Sweet Home continuarão cativando o público com sua história. O diretor Lee Eung-bok, que dirigiu todas as temporadas desta bem-sucedida série coreana de criaturas e monstros gerados pela ganância, planeja um grande final com revelações surpreendentes.

Manual do Residente (título provisório)

Esta série derivada de Corredores de hospital mostra a intensa e dedicada vida dos residentes do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia que aprendem os desafios da profissão no Centro Médico Yulje.

Hierarquia

0,01% dos alunos da escola Jusin têm o controle de tudo o que acontece, mas um novo aluno transferido, reservado e fechado, consegue abrir uma brecha nesse mundo insondável. Roh Jeong-eui (Aquele ano nosso; 18 outra vez; Quero conhecer seus pais; O dia em que morri: Caso não resolvido) interpreta Jung Jae-i, a rainha máxima da escola e herdeira do grupo Jaeyul, um conglomerado empresarial rival do grupo Jusin. Lee Chae-min (Nos vemos na minha 19ª vida; Curso intensivo de amor; Paixão pelo badminton) interpreta Kang Ha, um aluno transferido que guarda seus segredos por trás de um belo sorriso. Kim Jae-won (King the Land; Ladrão: O guardião do tesouro; Nosso horizonte azul) interpreta Kim Ri-an, o herdeiro do grupo Jusin e o líder do grupo que manda na escola. Chi Hae-won (O som da magia; Meu perfeito desconhecido) é Yoon He-ra, uma garota ciumenta e filha mais nova dos donos de uma importante empresa. Lee Won-jeong (Meu perfeito desconhecido; Woo, uma advogada extraordinária) interpreta Lee U-jin, o bonito e gentil segundo filho de uma família influente na política. Hierarchy é a primeira série dramática que Bae Hyeon-jin dirige sozinho. Anteriormente, ele co-dirigiu trabalhos notáveis como Alquimia das almas: Luz e sombra; Boca grande e Start-Up. Usando como cenário uma escola fundada pelo maior conglomerado empresarial da Coreia, Bae desenvolve uma história do fim da adolescência em que se entrelaçam amor, amizade, vingança e empatia.

Terceiro trimestre de 2024

O monstro da velha Seul: Temporada 2

Ambientada na cidade de Seul em 2024, a segunda temporada revela as intermináveis conexões - boas e más - com as quais o destino brinca através de Ho-jae, um homem que se parece demais em aparência e atitude com Tae-sang, e Chae-ok, um sobrevivente da primavera de 1945 na velha Seul. A primeira temporada mostrou uma história que combinava ficção histórica com o gênero de criaturas, criada pela mente mestra da querida escritora Kang Eun-kyung, conhecida por seus roteiros em gêneros tão diversos como Dr. Romântico e O Livro Secreto da Família Gu, e o diretor Chung Dong-yoon, que foi elogiado pelo público e pela crítica por Liga da Cozinha, vencedora do prêmio Baeksang Arts de melhor drama de TV. Enquanto a primeira temporada explorava as facetas da sociedade através de uma criatura que nasce da ganância e do esplendor sombrio da turbulenta primavera de 1945, a segunda temporada nos transportará para a cidade de Seul em 2024. A grande química dos protagonistas (Park Seo-jun e Han So-hee), as cenas de ação incríveis e a incorporação de novos rostos, como Lee Mu-saeng e Bae Hyeon-seong, criam uma história dinâmica e espetacular.

Influencer

Influencer é uma série de sobrevivência social sem roteiro em que os participantes competem para ver quem tem maior influência nas redes sociais, um reino onde o alcance se traduz em poder e status. Esses influenciadores coreanos que cativaram as massas nas plataformas, onde a atenção que se capta se traduz em dinheiro, entrarão em uma competição para encontrar o criador de conteúdo que gere mais agitação... a qualquer custo. Uma feroz disputa está prestes a começar neste universo tão único, onde seguidores e assinantes definem o poder e o status, e a expectativa é muito grande porque todos queremos ver como o produtor Lee Jae-seok fará sua mágica, cujos trabalhos incluem My Little Television, um dos primeiros shows de sobrevivência de influenciadores, e Dias de Mudança, um estudo delicado sobre casais reais prestes a se separar. Além disso, Son Su-jeong, que produziu GIRL'S RE:VERSE, colaborará na criação deste show de sobrevivência social tão inovador. Entre os participantes, haverá desde influenciadores com um perfil público muito alto até membros de elencos com uma base sólida de fãs, e também novos rostos armados com personalidades únicas. Todos devem adaptar sua capacidade de influência em uma grande variedade de missões para poder sobreviver, e o público já pode sentir o que cada um trará para o show.

A voragem

Uma batalha se desencadeia quando a vice-ministra da Economia confronta o primeiro-ministro, que pretende erradicar a corrupção existente. O ator Sul Kyung-gu (Kill Boksoon; Yaksha: Operações impiedosas; O livro dos peixes) interpreta o primeiro-ministro Park Dong-ho, um homem que toma uma decisão crucial para mudar o cenário político e levar à justiça o presidente que age em conluio com os grupos empresariais. Kim Hee-ae (Queenmaker; Herstory; Inverno sob a luz da lua) interpreta Jung Su-jin, a determinada e brilhante vice-ministra da Economia. O choque entre os dois gerará um turbilhão tão poderoso que deixará o público sem fôlego e querendo mais. A série tem roteiro de Park Kyung-soo, muito reconhecido no gênero de ficção política por sua "trilogia do poder" que inclui The Chaser; Empire of Gold e Punch, e a direção está nas mãos do ilustre Kim Yong-wan, que foi premiado por seu drama web Love Cells, que também possui trabalhos muito populares em diferentes gêneros, como a série dramática Maldição e os filmes Champion e A maldição: O despertar dos mortos. 2024 é um ano em que a política estará em destaque devido às eleições na Coreia, e A voragem será uma ótima opção de ficção que o público certamente irá desfrutar.

Agente cinturão negro

Este filme de ação dramático segue as aventuras de Lee Jung-do, um homem com experiência em taekwondo, kumdo e judô combinados, que consegue um emprego como oficial especialista em artes marciais para controlar criminosos por meio de monitoramento eletrônico. Ele compartilha seu trabalho com Kim Sun-min, um oficial de liberdade condicional que reconhece as habilidades de Jung-do para detectar crimes e para as artes marciais. Este é o projeto mais recente do diretor Jason Kim, cujo filme Corredores da Meia-Noite apresentou um retrato inteligente e cheio de suspense, com um elenco de personagens muito peculiares. Depois disso, ele trabalhou na série da Netflix Sabuesos, que chegou ao topo do Top 10 global de TV em idioma não inglês da Netflix. Um oficial especialista em artes marciais zela pela segurança dos cidadãos, protegendo-os de criminosos e controlando eletronicamente os condenados que podem reincidir. Kim Woo-bin interpreta Lee Jung-do, um talentoso especialista em artes marciais que sempre ajuda pessoas em perigo. Embora Jung-do seja um homem comum que prioriza a diversão e a felicidade, ele consegue crescer como pessoa ao se dedicar a proteger aqueles em risco. Kim Sung-kyun interpreta Kim Sun-min, um oficial de liberdade condicional que oferece a Jung-do o cargo de oficial especialista em artes marciais porque reconhece seu talento e intuição. O senso de dever e a experiência de Sun-min, combinados com a habilidade em artes marciais e os nervos de aço de Lee Jeong-do, não são as únicas coisas que este filme tem a oferecer. A razão mais importante para aguardar ansiosamente o lançamento de Agente Cinturão Negro é o realismo de suas cenas de ação, a tensão que imprime nas perseguições aos criminosos e a maravilhosa química entre os protagonistas.

Chefs Desconhecidos (título provisório)

Neste reality show de competição, um grupo muito variado de pessoas enfrenta-se numa feroz batalha culinária. Questionar quem cozinha melhor na Coreia do Sul tem sido o ponto de partida para reunir um grupo de participantes reconhecidos pela sua habilidade culinária, independentemente da idade, experiência ou tipo de comida. Desde chefs de restaurantes até amadores que dominam a arte da culinária caseira, este programa apresentará uma competição sem precedentes entre pessoas apaixonadas pelo sabor. Criado por Yoon Hyeon-jun (Crime Scene; Two Yoo Project Sugar Man; Sing Again), a dupla de estrelas Kim Hak-min e Kim Eun-ji (Sing Again) e a roteirista Mo Eun-seol (Liga de cavalheiros; Problem Child in House), Unknown Chefs prepara a mesa para nos convidar a uma competição cativante e cheia de suspense.

Ninguém na floresta

Nesta série de intriga e mistério, a vida de um homem começa a desmoronar quando, durante um verão, uma mulher misteriosa aparece no meio da floresta em seu hotel. Um dos atores mais importantes da Coreia, o aclamado Kim Yun-seok (Fuga de Mogadíscio; Outra Criança; 1987: Quando o Dia Chega; O Grande Golpe; O Perseguidor) protagoniza esta história no papel de Jeon Yeong-ha, o dono do hotel. Yoon Kye-sang (Caminhante dos Espíritos; A Missão Secreta; Cidade sem Lei) interpreta Gu Sang-jun, o antigo dono do hotel em questão, e Ko Min-si (Doce Lar; Love Alarm; Jirisan; Juventude de Maio; As Contrabandistas de Guncheon; A Bruxa: Parte 1 - A Subversão), que trabalhou em uma impressionante variedade de gêneros e personagens, encarna Yoo Seong-a, a mulher misteriosa que irrompe na vida de Yeong-ha. E por último, o grande ator Lee Jung-eun (Uma Dose Diária de Sol; Tribunal de Menores; Quando a Camélia Floresce; Parasita) interpreta Yoon Bo-min, um ex-detetive estrela do Departamento de Homicídios que agora é o implacável inspetor que segue o caso. Criado pelo diretor Mo Wan-il, cujo trabalho em O Mundo dos Casados e No Ar foi muito aclamado por seus matizes psicológicos e sua força dramática, este peculiar thriller de mistério manterá o público grudado na tela com suas reviravoltas arrepiantes e surpresas.

Quarto trimestre de 2024

O Sr. Plâncton

Um homem que não deveria ter nascido e a mulher mais infeliz do mundo são obrigados a acompanhar um ao outro durante a última parte da vida dele. O prolífico Woo Do-hwan (Sabuesos; O Advogado de Joseon: A ética; O rei: Monarca eterno; The Divine Move 2: The Wrathful; A fúria divina) interpreta Hae-jo, um homem que nasceu fora do casamento e foi jogado para vagar pela vida sem família. O papel de Jae-mi, a ex-namorada de Hae-jo - a noiva mais infeliz do mundo - é interpretado por Lee You-mi (Estamos mortos; Nam-soon, uma garota superforte; Refém: Celebridade desaparecida), a primeira atriz asiática a ganhar um prêmio Emmy® de melhor atriz convidada em uma série dramática por seu trabalho em O jogo do polvo. O noivo de Jae-mi, Eo-heung, é o único filho do herdeiro de uma família ilustre e tradicional - o patriarca de um clã respeitado - e é interpretado por Oh Jung-se (Doce lar: T2; Seul efervescente; Teia de aranha; Demônio; Está tudo bem não estar bem). O papel de Beom Ho-ja - a mãe de Eo-heung, uma mulher de 60 anos que vive sob o constante escrutínio de sua família política - é interpretado pela aclamada Kim Hae-sook (O monstro da velha Seul; Nam-soon, uma garota superforte; Demônio; Sob o guarda-chuva da rainha; Amanhã; O trono; O grande golpe), uma das atrizes mais importantes da Coreia por sua impressionante versatilidade. O Sr. Plancton conta com o roteiro de Jo Yong (Está tudo bem não estar bem) e a direção de Hong Jong-chan (Tribunal de menores; Meus queridos amigos).

O Grande Dilúvio

Este filme de ficção científica e catástrofe se passa no que poderia ser o último dia da Terra, após uma terrível inundação que assola o planeta, e mostra a luta desesperada para salvar uma menina de um apartamento alagado. O diretor Kim Byung-woo retorna depois de ser aclamado pelo público e pela crítica com "The Terror Live", por seu estilo inovador e trama interessante, e "Take Point", pelo retrato preciso e vívido de uma situação extrema e das pessoas que a vivenciam. Kim Da-mi, que deixou uma grande impressão com seus papéis no filme "A Bruxa: Parte 1 - A Subversão" e na série "Itaewon Class", interpreta Anna, uma pesquisadora de inteligência artificial que luta para sobreviver aos ataques da água. O papel de Hee-jo, um membro da equipe de segurança que tenta salvar Anna da inundação que ameaça o mundo inteiro, é interpretado pelo versátil ator Park Hae-soo, que tem deslumbrado com seu talento em sucessos internacionais como "Squid Game" e em séries como "La Casa de Papel: Coreia" e "Narcosantos". Com a dupla vencedora de Kim Da-mi e Park Hae-soo, ambos conhecidos por criar personagens atraentes e oferecer performances memoráveis, "O Grande Dilúvio" retrata a luta desesperada e as emoções complexas que surgem diante de um desastre insuperável.

Céu para dois: Temporada 4

O reality show de encontros de incrível popularidade Céu para dois está de volta com uma quarta temporada. Mais uma vez, um grupo de solteiros atraentes e ousados busca o amor em uma ilha deserta. A única saída? Encontrar seu par perfeito para viver uma noite romântica no "paraíso". Desde sua estreia em 2021, este show vem esquentando a tela com cada romance que se desenvolve lá. A temporada 3, que estreou em dezembro de 2023, surpreendeu o público com uma mudança nas regras e algumas reviravoltas que a diferenciaram da fórmula das temporadas anteriores. Devido ao seu sucesso, Céu para dois se tornou a primeira série coreana sem roteiro da Netflix a ser renovada para uma quarta temporada. Céu para dois tem recebido grande reconhecimento na Coreia em todas as suas temporadas. Ao estrear sua temporada 1, o show se tornou a primeira série coreana sem roteiro a chegar ao Top 10 global de TV de língua não inglesa da Netflix. A temporada 2 manteve sua popularidade e ocupou a mesma lista por quatro semanas consecutivas, além de acumular o impressionante número de 65 milhões de horas assistidas, superando o recorde da temporada anterior. A temporada 3 continuou com essa tendência, mantendo o show nos primeiros lugares do Top 10 global de TV de língua não inglesa por cinco semanas consecutivas, desde sua estreia até o episódio final, e garantiu um lugar no Top 10 em 31 países. Após quebrar recordes por três temporadas consecutivas, Céu para dois deixou os fãs ansiosos para ver o que acontecerá na temporada 4.

Revolta

Ambientada na era Joseon durante os tempos tumultuados que se seguiram à guerra, Uprising é uma jornada emocionante através das vidas de dois amigos de infância que se tornam adversários: Cheon-yeong (interpretado por Gang Dong-won), um escravo com um incrível talento para a espada e artes marciais que luta para se libertar de uma servidão injusta, e Jong-ryeo (interpretado por Park Jeong-min), mestre de Cheon-yeong e descendente da família militar mais influente de Joseon que acolhe Cheon-yeong sob sua proteção e depois se junta ao exército real, ascendendo ao posto mais próximo do rei Seonjo. Produzido e co-escrito pelo diretor Park Chan-wook, este trabalho recente do diretor Kim Sang-man combina o drama humano das pessoas que sobrevivem a uma época caótica com o apelo do gênero de ação e suas sequências de perseguição. A expectativa é grande, pois esta é a primeira colaboração entre os protagonistas Gang Dong-won e Park Jeong-min. O público também aguardará ansiosamente para ver Cha Seung-won, que interpretará o rei Seonjo, um monarca que abandona seu povo para se refugiar durante uma guerra turbulenta. O elenco promete ser um conjunto impressionante para este drama: Kim Shin-rock interpreta Beom-dong; Jin Sun-kyu desempenha o papel de Kim Ja-ryeong, um general de família nobre que lidera o exército dos justos e as pessoas que o seguem, e Jung Sung-ill interpreta Kenshin, um soldado brutal à frente do exército japonês.

Zombiverso: Temporada 2

Chega a temporada 2 de Zombiverso, uma série que estabeleceu um novo recorde para os shows de variedades coreanos ao ocupar o quinto lugar no Top 10 global da Netflix de TV não-inglesa, além de figurar no Top 10 de 13 países, incluindo Coreia, Equador, Hong Kong, México, Peru, Singapura, Tailândia, Taiwan e Vietnã. O produtor principal Park Jin-kyung, da Kakao Entertainment (My Little Television; March of the Ants; Dunia: Into a New World), e o produtor Moon Sang-don (Hey! First Time in KOREA?; Night Walking Night) trabalham juntos mais uma vez para trazer mais risos e surpresas ao mundo. Novos membros do elenco se juntarão a uma nova temporada em que os convidados são muito extravagantes e criativos, e foi relatado que os zumbis elevarão a aposta, tornando mais difícil sobreviver ao Zombiverso. Fãs de todo o mundo já estão ansiosos por esta temporada 2 mais poderosa e feroz, animados com o retorno do show que criou um novo gênero de "entretenimento zumbi coreano".

Rumo ao inferno: Temporada 2

Na temporada 2, um mundo caótico é desencadeado pelos constantes avisos do inferno, onde a advogada Min Hyejin do escritório Sodo, A Nova Verdade e A Lança se encontram novamente quando o diretor da Nova Verdade, Jung Jinsu, e Park Jungja ressuscitam. Kim Hyun-joo retoma o papel de Min Hyejin, uma advogada que luta contra um grupo de fanáticos, A Lança, que veneram Jung Jinsu e a Nova Verdade. Kim Sung-cheol interpreta Jung Jinsu, o fundador da Nova Verdade, que esconde um passado no inferno para proteger suas doutrinas e sua instituição. Os atores Kim Shin-rock, Lee Dong-hee, Yang Ik-june e Lee Re retomam seus papéis da temporada 1 como Park Jungja, o diretor Kim Jeongchil, Jin Kyunghun e Jin Heejung, respectivamente, para continuar contando as histórias dos protagonistas da temporada anterior. Além disso, Im Seong-jae interpreta um membro de Sodo que perdeu um ente querido nas mãos dos executores, e Hong Euy-jun interpreta um líder de Sodo que guia a organização junto com Min Hyejin. Cho Dong-in e a convidada especial Moon Geun-young interpretarão os papéis dos chefes da Lança. Rumo ao inferno é uma série da Netflix baseada na lendária história em quadrinhos criada pelo artista editorial Choi Gyu-seok (do webcomic Songgot) e pelo diretor Yeon Sang-ho (Estação Zumbi: Trem para Busan; Estação Zumbi 2: Península), que é muito admirado pelos fãs por abordar temas não convencionais e investigar a vida e a morte, o crime e o castigo, a autonomia e a coerção.

Uma mala

Um serviço clandestino de casamentos é exposto quando uma mala aparece na margem de um lago, revelando a estranha união de um casal. A versátil Seo Hyun-jin (Mais uma vez Oh Hae Young; A temperatura do amor; Beleza interior; Cachorro preto; Por que ela?), famosa pela perfeição de cada um de seus personagens, interpretará In-ji, uma funcionária de uma empresa chamada NM que forma casais para casamentos de curta duração. O prolífico Gong Yoo (Mar da Tranquilidade; Goblin: O solitário ser imortal; Seobok; A era das sombras; Invasão Zumbi), que atua em todos os tipos de gêneros, interpretará Jeong-won, um produtor musical que sofre de ansiedade e solidão devido a um passado doloroso. Quando eles têm apenas um ano restante em seu contrato, de acordo com o serviço premium de encontros que promete o par perfeito, In-ji e Jeong-won se adaptam gradualmente um ao outro... até que uma mala que chega à margem de um lago revela segredos e mágoas que estavam ocultos. Baseado no romance da escritora Kim Ryeo-ryeong, considerada uma maravilhosa contadora de histórias do mundo literário coreano por suas obras "Punch" e "Thread of Lies", Uma mala é dirigido por Kim Gyu-tae (Nosso horizonte azul; Está tudo bem, é amor; Live), reconhecido por seu estilo delicado e sensível, e tem roteiro de Park Eun-young (Hwarang: O começo), que oferecerá ao público uma história tão inovadora e envolvente como nenhuma outra.

Round 6: Temporada 2

Round 6 conta a história de um grupo desesperado de jogadores que arriscam a vida para ganhar o grande prêmio final de 45.600 milhões de wons em um misterioso jogo de sobrevivência extrema. Após sua estreia em 2021, a série logo se tornou um fenômeno global e uma das mais populares da Netflix. A tão esperada segunda temporada seguirá Gi-hun, que desiste de seus planos de ir para os Estados Unidos e inicia uma perseguição. O diretor Hwang Dong-hyuk - que fez história na 74ª edição do Primetime Emmy® ao se tornar o primeiro asiático a ganhar o prêmio de melhor direção de uma série dramática - mais uma vez assume o roteiro, direção e produção da série. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo retomam seus papéis da primeira temporada. Juntam-se ao elenco Im Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyuyoung, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-kun, Kang Ae-shim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yuri e Won Ji-an.