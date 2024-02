Netflix: o filme aterrorizante que dura menos de 2 horas e é realmente assustador

‘A Ilha da Fantasia’ está liderando o ranking de filmes mais assistidos na Netflix, causando furor e se tornando um sucesso internacional desde o seu lançamento na grande plataforma de streaming.

A ilha da fantasia: o filme de terror da Netflix que vai fazer você repensar todas as suas fantasias

Este filme de terror emocionante conseguiu conquistar milhões de assinantes do gigante do streaming em vários países ao redor do mundo. Chegou a hora de descobrir do que se trata essa emocionante produção. É um filme baseado na série de televisão homônima de 1978 criada por Gene Levitt, ‘A Ilha da Fantasia’ apresenta uma versão renovada, focada no terror e no suspense.

"Quando o anfitrião de um misterioso complexo turístico em uma ilha promete realizar as fantasias dos hóspedes, a estadia se torna uma luta pela sobrevivência"

A trama segue um grupo de pessoas que visitam a ilha de mesmo nome e rapidamente se veem presas em um pesadelo à medida que suas fantasias de sonho se transformam em terríveis pesadelos vivos. Sua luta pela sobrevivência se torna uma batalha épica e desesperada para escapar dos sombrios segredos que estão na ilha.

O filme é dirigido por Jeff Wadlow e é baseado na série de 1978

"O enigmático Sr. Roarke torna realidade os sonhos dos sortudos hóspedes que visitam seu luxuoso e remoto resort tropical. No entanto, suas fantasias se transformarão em pesadelos, e os convidados terão que resolver o mistério que a ilha esconde para poderem escapar com vida", revela a sinopse oficial da Netflix.

O filme é estrelado por Michael Peña, Lucy Hale, Maggie Q, Portia Doubleday, Jimmy O. Yang e Ryan Hansen e recebeu críticas mistas dos especialistas, além de ser um sucesso total nas bilheterias nacionais e internacionais.