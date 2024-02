Netflix: a imperdível minissérie de apenas 3 episódios que está abalando o mundo

'As últimas horas de Mario Biondo' (Netflix)

A Netflix acaba de adicionar ao seu vasto catálogo uma minissérie que não deixou ninguém indiferente. É uma história composta por 3 episódios, cada um com não mais de 45 minutos, que tem feito um grande sucesso na plataforma de streaming e tem gerado um grande debate nas redes sociais. A temática é propícia para isso, pois a série é “As últimas horas de Mario Biondo”.

Netflix: a história do verdadeiro crime de Mario Biondo

Trata-se de uma história de crime verdadeiro que segue o rastro da morte de Mario Biondo. Esse cinegrafista italiano trabalhava no mundo da televisão, onde conheceu a apresentadora Raquel Sánchez. No dia 30 de maio de 2013, ele foi encontrado morto em sua casa em Madrid. Ele havia se suicidado.

A família Biondo nunca ficou convencida com a conclusão de que ele tirou a própria vida e há 10 anos eles afirmam que há algo por trás do caso: "16 juízes espanhóis, dois italianos, cinco promotores, 13 peritos de parte, duas exumações e três autópsias", afirma María Pulido, diretora do documentário ao El Mundo.

“O objetivo era oferecer ao espectador todas as informações para que ele possa avaliar o caso por si mesmo”, afirma Pulido ao referido meio, “Ir do conhecimento para a tese e não o contrário. A seleção de cenas, que consiste em ter primeiro a teoria e depois expor apenas os fatos que se encaixam nela, não é jornalismo, é entretenimento. Nós queríamos fazer uma abordagem mais rigorosa”.

‘As últimas horas de Mario Biondo’: uma minissérie de 3 episódios que conseguiu permanecer nas tendências da Netflix

As últimas horas de Mario Biondo conseguiram se posicionar entre as tendências mais vistas na Netflix apenas alguns dias após sua estreia. O documentário se encarrega de repassar os fatos de uma maneira muito objetiva.

Além disso, a teoria de que Mario Biondo não se suicidou, mas sim foi assassinado, tem servido para manter o debate nos últimos dez anos e é o que reacendeu a estreia do documentário.