Meryl Streep chega atrasada ao Grammy 2024 e vive um dos momentos mais embaraçosos de sua carreira

A noite do Grammy de 2024 em Los Angeles foi cheia de surpresas, mas nenhuma tão inesperada quanto a aparição tardia da icônica atriz Meryl Streep. A vencedora do Oscar de 74 anos se tornou o centro das atenções ao chegar tarde ao evento, deixando todos perplexos e vivendo um dos momentos mais constrangedores de sua carreira.

Durante o monólogo de abertura de Trevor Noah, as câmeras capturaram a cadeira vazia de Streep, localizada em uma mesa ao lado do produtor musical Mark Ronson e sua filha, Grace Gummer. O apresentador não perdeu a oportunidade de apontar a relação familiar entre ele e a atriz de Mamma Mia, revelando que Streep é sua sogra.

Meryl Streep apareceu no Grammy 2024 de forma totalmente inesperada

A audiência ficou surpresa ao ver Streep correr em direção à sua cadeira entre aplausos, enquanto Noah exclamava: "Pensaram que eu estava mentindo!" Ronson e a multidão não conseguiram conter a emoção com a chegada tardia da lenda do cinema. Mark Ronson, conhecido pelo seu sucesso "Dance The Night", é casado com a segunda filha mais velha de Streep há mais de dois anos.

O casal celebrou a chegada do seu primeiro filho no ano passado, marcando um capítulo importante na vida do bem-sucedido produtor musical. Em agosto de 2021, Ronson e Gummer protagonizaram uma cerimônia íntima no seu quintal, anunciando a sua união de forma discreta.

A notícia de sua gravidez foi revelada em outubro de 2022 durante a festa do 50º aniversário da revista W, onde Gummer exibia orgulhosamente sua barriga de grávida. Enquanto isso, Streep apoiava seu genro no Grammy, competindo na mesma cerimônia.

Uma família cheia de arte e amor

A atriz recebeu sua sexta indicação ao prêmio Grammy por sua narração do audiolivro ‘Big Tree’ de Brian Selznick. Se ganhar o próximo, estará a um passo de alcançar o cobiçado EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony). Apesar do atraso, a presença de Meryl Streep no Grammy 2024 continua sendo um marco em sua carreira.

Por sua vez, Ronson compartilhou como sua filha de um ano tem inspirado sua música, transformando sua perspectiva artística. “Não há música ou ideia mais importante do que a hora do banho e chegar em casa. Isso é o que amo”, expressou o compositor, deixando claro o compromisso que tem com toda sua família, incluindo Meryl Streep.