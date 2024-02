Meghan Markle acompanhará o príncipe Harry durante sua visita ao rei Charles?

Em uma notícia surpreendente, o príncipe Harry está voando de volta para o Reino Unido para se encontrar com seu pai, o rei Charles III, que recentemente foi diagnosticado com câncer, de acordo com uma fonte próxima ao duque informou exclusivamente ao Page Six.

Esta viagem, marcada pela preocupação e apoio familiar, levanta a questão de se Meghan Markle acompanhará o príncipe Harry durante este momento delicado. A fonte revela que o duque de Sussex, de 39 anos, irá para Londres na segunda-feira e já conversou com o rei após receber o diagnóstico.

Meghan Markle poderá não acompanhar o príncipe Harry para visitar o rei Charles depois de seu diagnóstico de câncer

Informa-se que Meghan Markle e seus dois filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, não acompanharão Harry nesta viagem. Apesar da ausência da duquesa, o príncipe Harry tem sido atualizado por fontes reais sobre a saúde de seu pai, incluindo detalhes sobre seu recente procedimento de próstata.

O rei Charles, de 75 anos, foi diagnosticado com câncer após uma cirurgia de próstata. Embora a natureza exata do câncer não tenha sido revelada, o Palácio de Buckingham anunciou que o monarca iniciou um programa de tratamentos regulares e continuará a lidar com assuntos de Estado durante o seu tratamento.

A notícia chega apenas uma semana depois do rei ter recebido alta do hospital após tratamento. Embora não se espere um comunicado público dos duques de Cambridge, William e Kate, que estão se recuperando de uma cirurgia, confirma-se que o príncipe de Gales, de 41 anos, está em contato regular com seu pai.

A família real em alerta devido ao estado de saúde do rei Charles

O príncipe Harry, atualmente residindo nos Estados Unidos com sua família, tem demonstrado compromisso com o bem-estar de sua família no Reino Unido. A incerteza sobre a acompanhante do príncipe durante sua visita ao rei Charles adiciona um elemento de interesse à situação, dado o contexto em que Meghan Markle tem estado no centro das atenções midiáticas nos últimos anos.

Enquanto o mundo acompanha de perto o desenvolvimento da situação, a pergunta sobre a presença de Meghan Markle durante este encontro real crucial permanece sem resposta, deixando o público aguardando futuras atualizações sobre a família real britânica neste momento tão delicado.