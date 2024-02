Kobe Bryant junta-se às lendas imortalizadas pelos Lakers

Os Lakers de Los Angeles revelaram uma estátua de bronze de Kobe Bryant na quinta-feira, para homenagear sua falecida superestrela fora de sua arena.

A estátua de 6 m e 1.800 kg representa Bryant vestindo sua camiseta branca com o número 8 e o dedo indicador direito levantado enquanto saía da quadra após sua atuação de 81 pontos contra os Raptors de Toronto em janeiro de 2006.

A viúva de Bryant, Vanessa, disse durante a cerimônia de revelação que a estátua é a primeira de três que serão criadas para honrar o jogador, cinco vezes campeão da NBA e maior pontuador na história dos Lakers. Outra escultura mostrará Bryant com sua camisa número 24, que ele usou durante a segunda metade de sua carreira, enquanto uma terceira representará o astro e sua filha Gianna, que morreu com ele e outras sete pessoas em um acidente de helicóptero em janeiro de 2020.

A primeira estátua foi revelada em uma cerimônia que contou com a presença de dezenas de grandes jogadores dos Lakers e centenas de fãs. Vanessa Bryant falou na cerimônia após os comentários da proprietária da equipe, Jeanie Buss, do ex-companheiro de Bryant, Derek Fisher, do lendário ex-jogador Kareem Abdul-Jabbar e do ex-treinador dos Lakers, Phil Jackson.

"Penso constantemente em Kobe e sinto muito a falta dele e da Gigi, mais do que as palavras podem expressar", disse Buss.

Na base da estátua lê-se: "Kobe Bean Bryant" e seu apelido "Mamba Negra". A plataforma é cercada por cinco réplicas do Troféu Larry O'Brien.

Também há uma inscrição do boxscore de sua partida de 81 pontos, juntamente com uma citação de Bryant: "Deixe o jogo melhor do que o encontrou. E quando chegar a hora de partir, deixe uma lenda".

Bryant é o sexto jogador dos Lakers e o sétimo funcionário da equipe a ser honrado com uma estátua na Star Plaza, fora da arena que era conhecida como Staples Center ao longo da carreira de Bryant. Ele se junta a Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry West, Elgin Baylor e ao locutor dos Lakers, Chick Hearn.