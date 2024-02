Iza estreia seu bloco de rua no Carnaval de SP e promete 5 horas em cima do trio

Iza comanda o Bonde Pesadão no Carnaval de SP. (Reprodução / Instagram)

Um novo bloco de rua deve fazer sua estreia no Carnaval de São Paulo. No domingo, dia 11, a partir das 13 horas, será a vez do “Bonde Pesadão”, comandado pela cantora Iza, agitar o dia dos foliões que vão até a região de Santo Amaro.

Conforme publicado pela Quem, Iza está preparando aproximadamente 5 horas de desfile para os fãs que vão acompanhar seu bloco. Para garantir a folia, ela pretende incluir músicas que vão além de seu repertório habitual.

“Vou conseguir cantar músicas que adoro. Vai ter Banda Eva, axé music, pagode, samba, frevo... As músicas de Carnaval que sempre gostei de cantar e ouvi na minha infância”, conta.

Ao todo, o Bonde Pesadão deve percorrer 500 metros de desfile e contará com uma equipe de peso: “Tô indo com 4 percussionistas, 4 backing vocals. São 3 conjuntos de músicos... Com uma banda grande pra fazer uma massa sonora gostosa para quem estiver lá”, explica a cantora.

Bonde Pesadão

Apesar de gostar da folia e desejar ter seu bloco há anos, os planos foram postos em prática somente quando Iza se sentiu segura para assumir a frente de um bloco de Carnaval. Com o anúncio, os fãs da cantora ficaram animados e já esperam repetir a dose nos próximos anos, sentimento que é compartilhado pela cantora.

“Estou muito feliz porque é um sonho que estou esperando para realizar há bastante tempo. Acho que vou conseguir fazer uma festa muito bonita junto com a minha equipe”.

“Ano que vem a gente expande, mas esse é meu primeiro bloco, então quero muito fazer com cuidado. Quero inaugurar de uma vez e depois a gente chega tomando conta do Brasil, mas é muito maneiro ver que com o anúncio desse bloco em São Paulo já tem pedido para irmos a vários lugares”, finaliza.

