Guardanapo em que foi esboçado o primeiro contrato de Messi e Barcelona está sendo leiloado

ARQUIVO - Foto de 5 de janeiro de 2012, um copo do guardanapo onde foi assinado o primeiro contrato informal de Lionel Messi está exposto em Barcelona. Na sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, o guardanapo será leiloado pelo preço inicial de 300.000 libras AP (Manu Fernandez/AP)

LONDRES (AP) - A carreira recorde de Lionel Messi com o Barcelona começou com um contrato escrito em um guardanapo e que será leiloado por um preço inicial de 300.000 libras (379.000 dólares).

A casa britânica Bonhams vai vender o guardanapo em um leilão online que ocorrerá entre 17 e 27 de abril, em nome de Horacio Gaggioli, o agente de Messi na Argentina e que faz parte do acordo.

A toalha de mesa, datada de 4 de dezembro de 2000, tem a assinatura de Gaggioli, Josep Maria Minguella, outro agente e o então diretor esportivo do Barcelona Carles Rexach, que se reuniram em um clube de tênis em Barcelona.

Este acordo delineava o acordo preliminar para assinar Messi e tinha a intenção de garantir ao pai do jogador, Jorge Messi, que o acordo era um fato. Um contrato formal e detalhado veio logo em seguida.

"Esta é um dos objetos mais emocionantes que já tive. Sim, é um guardanapo de papel, mas é o guardanapo mais famoso e que marcou o início da carreira de Messi", afirmou Ian Ehling, chefe de livros e manuscritos da Bonhams em Nova York, em um comunicado.

“Mudou a vida de Messi, o futuro do Barcelona FC e foi fundamental para proporcionar os momentos mais gloriosos do futebol para bilhões de fãs ao redor do mundo”.