“Foi divertido”: A polêmica declaração de Enzo Vogrincic de ‘A Sociedade da Neve’

‘A Sociedade da Neve’ tem sido um dos filmes mais impactantes que a Netflix recentemente adicionou ao seu catálogo. Sua recepção tem sido tão positiva que nas últimas semanas não saiu do Top 10 da plataforma de streaming. No entanto, uma polêmica surgiu nas redes sociais após as declarações de Enzo Vogrincic, devido ao fato de que, durante uma conversa com o próprio Tom Holland, o famoso admitiu que gravar a cena do avião tinha sido “muito divertido”.

O que Enzo disse sobre a sociedade da neve?

Através das redes sociais, foi divulgado o polêmico vídeo em que Enzo aparece ao lado de Tom Holland, justo no momento em que este último fala sobre a cena em que o avião cai.

"Filmar essa sequência quando o avião se choca é aterrorizante, eu vi com alguns amigos no cinema e tira o fôlego", disse Holland.

Ao que Enzo respondeu: "Aquilo foi um parque de diversões, é incrível, o quão horrível era a cena e o quão divertido foi filmá-la, na verdade. Era um avião em uma plataforma hidráulica que se movia de verdade, tremia de verdade, com vento entrando, com neve entrando, com música. Era realmente um parque de diversões onde era preciso vivê-lo, não era necessário atuar, era apenas aproveitar a experiência da realidade que toda a maquinaria oferecia. Foi realmente divertido, filmamos durante um mês, passamos um mês com essa sequência, plano após plano, e cada plano era movimento, cada plano era se segurar, cada plano era ver um colega voar pelo ar... Muito divertido", explicou o ator, causando polêmica e opiniões divididas nas redes sociais.

A reação nas redes sociais

Através do perfil do SensaCine MX, foi divulgado o vídeo onde Enzo, que interpreta ‘Numa’ em ‘A Sociedade da Neve’, afirmou que gravar a cena em que o avião se destruía foi muito divertido, criando assim opiniões divididas pelo comentário polêmico.

“É um total desrespeito falar assim da cena”.

"Bem, sendo um fato real, não fica bem para o Enzo falar assim... na realidade, não foi nenhum parque de diversões para as crianças da Tragédia. Isso me chocou um pouco!"

“Sua resposta é a mais saudável entre as respostas, não se espera que o ator sofra, mas sim que desfrute do seu trabalho”.

“Tom: Foi aterrorizante assistir uma cena do acidente. - Enzo: Foi divertido, como se estivesse em um parque de diversões, embora tenha sido horrível o que aconteceu, me diverti muito. - Em resumindo: Mas o que você disse?”