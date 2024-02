"Feche seu zoológico": Salma Hayek impressiona nas redes sociais ao mostrar seus animais de estimação exóticos

A mexicana Salma Hayek é uma das celebridades que tem permitido que seus fãs entrem em sua casa, em Londres, através de imagens que ela publica em suas redes sociais. Ela não é apenas talentosa e humilde, mas também protetora dos animais e possui cerca de 30 em sua residência. No entanto, nesta segunda-feira, ela apareceu com uma coruja e isso não agradou a muitos internautas.

A celebridade foi criticada por ter animais exóticos. Ela compartilhou uma foto com a ave que estava pousada em sua cabeça, enquanto na seguinte, sua cadela que resgatou da rua. Imediatamente, a caixa de comentários se encheu, alguns apoiando-a e outros apontando-a.

Salma Hayek Salma Hayek adora a los búhos, como Kering, que la nombró así por el holding de su esposo. (Instagram @salmahayek)

"Você tem uma coruja de estimação?", "É em casa ou no zoológico, querida?", "Você deveria deixar esse animalzinho em liberdade" e "Feche seu zoológico", escreveram para a estrela de cinema. No entanto, a grande maioria ficou positivamente impressionada, até mesmo aplaudiram e defenderam Salma ao explicar que ela ajudou a coruja que estava em perigo, mas quando ela a soltou para que fosse embora, o animalzinho não quis. Então, ela adequou um espaço em sua casa para que ele estivesse feliz.

Esta ave é fêmea e Salma a batizou como Kering. Em 2021, Hayek contou à revista People sobre esse animal de estimação em particular. Ela afirmou que o resgatou e o presenteou ao seu marido no Dia dos Namorados de 2019, pois o símbolo do império de François-Henri Pinault se chama Kering e abrange grandes marcas de luxo como Gucci, Yves Saint Laurent, Sergio Rossi, Boucheron, Bottega Veneta e Balenciaga, entre outras.

Salma afirmou que adora as corujas e que Kering, "às vezes se esfrega em mim ou pousa na minha cabeça e fica ali. Ele gosta, como ir no meu pescoço, dentro do meu cabelo ou na minha cabeça, simplesmente". Embora os pequenos animais também gostem de ficar nos ombros e nos braços da produtora.

Hayek afirmou naquele momento que quando está muito perto dela, pode sentir sua "energia hipnotizante" sem a necessidade de brincar com ela ou acariciá-la, algo que a faz se sentir abençoada. O melhor momento é quando a vê voar.

Salma também tem cães, gatos, cavalos, lobos, tartarugas, coelhos, patos, alpacas, macacos e periquitos, entre outros. Entre os cães, ela tem de várias raças, como: pastores alemães, bulldog francês, labradores retriever, um husky e cruzamentos. A celebridade transmitiu o amor pelos animais para sua filha.

Ela oferece todos os cuidados de que precisam, pois no ano passado Alpeco, uma das alpacas, quebrou a pata e ela imediatamente chamou o veterinário para cuidar dela. Ela não economiza despesas para proporcionar o conforto que precisam em sua ampla fazenda na Inglaterra.