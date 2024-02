Ela não será mais rainha? revelado o título que corresponderia a Camila Parker se o rei Charles morrer

O diagnóstico de câncer do Rei Charles III revolucionou a monarquia britânica, uma vez que o monarca teve que interromper seus compromissos reais para se submeter aos tratamentos necessários, o que levou a especulações sobre quem assumirá a coroa.

A informação tem se concentrado em Camila Parker, a rainha consorte, que assumiu alguns compromissos institucionais nos últimos dias, devido aos problemas de saúde de seu marido, e Kate Middleton, que passou por uma cirurgia abdominal, e seu marido, o príncipe William, cuidou dela.

Foi em maio de 2023 quando Charles III e Camila Parker foram coroados após a morte da Rainha Elizabeth II e, embora tenha sido apenas há alguns dias que a doença foi revelada, o Palácio de Buckingham já tem o local e o nome que a consorte assumirá.

Este seria o título de Camila Parker após a morte do Rei Charles III

Camila Parker tem sido uma das mulheres da realeza mais criticadas por ter sido a ‘amante’ do Rei Charles III quando ele ainda era casado com Lady Di, e apesar de ter chegado ao altar com o então príncipe, recebeu ódio dos seguidores da falecida princesa.

Diante da preocupação de que seja ela quem assuma o comando em caso de morte do rei, foi revelado que o título que ela receberia seria o de 'Rainha viúva'.

No caso de Parker, o título de 'Rainha mãe' é diferente do que ela ostentará, já que este último título é o que as mães dos reis carregam. Além disso, vale destacar que essa distinção também ocorre devido ao acompanhamento do cônjuge, o que indica que o termo rainhas consorte é utilizado para distinguir a origem, como é o caso de alguém que recebe o título por nascimento ou por se casar com uma pessoa da realeza.

Embora ela mantenha um título real, a verdade é que ela não terá nenhum tipo de poder oficial, portanto não seria a futura rainha do país.

Neste caso, será o príncipe William quem assumirá diretamente o trono ao lado de sua esposa, que receberá o título de rainha consorte.

Até o momento, será necessário esperar a evolução de Charles com o tratamento que ele iniciou para saber quando poderá voltar a exercer como Rei.