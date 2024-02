Cristiano Ronaldo passa lenço do time rival dentro da cueca após jogarem para ele

Depois de um jogo que o Al Nassr perdeu, o Cristiano Ronaldo teve um gesto vulgar que logo se espalhou pelo mundo.

Neste dia 8 de fevereiro de 2024, o Al Nassr enfrentou o Al Hilal em uma partida chave da Copa Riyadh Season. Após 90 minutos, o Al Nassr, a equipe de Cristiano Ronaldo, perdeu por 2 a 0. Como é normal, a derrota deixou CR7 furioso, e ele acabou se deixando levar e protagonizou um dos momentos mais desagradáveis de sua carreira.

Enquanto se dirigia aos vestiários com evidente irritação, um torcedor jogou um lenço do Al Hillal. Imediatamente, Ronaldo pegou-o do chão, colocou na cueca, roçou em seus testículos e jogou.

A resposta de Cristiano Ronaldo aos torcedores do Al Hilal

Além do incidente no caminho para os vestiários, Cristiano Ronaldo teve outro confronto com a torcida do Al Hillal. No meio do jogo, com cânticos e gritos vindo da arquibancada, Cristiano foi constantemente lembrado de Lionel Messi. Por causa disso, CR7 respondeu com um "eu estou aqui, não Messi".