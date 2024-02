Cristiano Ronaldo aproveitou como uma criança a surpreendente aparição de The Undertaker

O Undertaker, o famoso personagem lendário da luta livre dos Estados Unidos, fez uma surpreendente aparição na Copa Riyadh Season e Cristiano Ronaldo aproveitou a situação como o mais fiel de seus seguidores.

Tudo aconteceu durante o ato de protocolo para o jogo entre Al Hilal e Al Nassr, onde todos foram pegas de surpresa.

Nem mesmo o astro português esperava a aparição do coveiro que saiu para revelar a taça em disputa.

O Undertaker surpreendeu Cristiano Ronaldo

Enquanto as luzes do estádio se apagavam e alguns monges vestidos de preto começavam a aparecer, The Undertaker surgiu do túnel, deixando todos perplexos.

O personagem sombrio agiu fiel à sua tradição, cheio de mistério ao erguer o copo.

Cristiano Ronaldo pareceu o mais surpreso de todos e até sussurrou com seus companheiros sobre a emoção de ver.

Saída emocionante que combinou dois espetáculos e conseguiu emocionar a todos com um The Undertaker que nem Cristiano Ronaldo imaginava ver.