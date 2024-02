Confira os horários dos desfiles das escolas de samba de SP e RJ

Além dos desfiles de rua que já começaram há, ao menos, uma semana em São Paulo, hoje (9) os desfiles das escolas de samba começam oficialmente. Sete escolas do Grupo Especial entram no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital, com portões abertos a partir das 19h.

Confira a seguir a ordem dos desfiles do Grupo Especial nas noites desta sexta-feira (9) e sábado (10) em São Paulo:

Sexta-feira, 9 de fevereiro

23h15 – Camisa Verde e Branco;

0h20 – Barroca Zona Sul;

1h25 – Dragões da Real;

2h30 – Independente Tricolor;

3h35 – Acadêmicos do Tatuapé;

4h40 – Mancha Verde;

5h45 – Rosas de Ouro.

LEIA TAMBÉM: Carnaval: confira o que abre e o que fecha em São Paulo nos dias de folia

Sábado, 10 de fevereiro

22h30 – Vai-Vai;

23h35 – Tom Maior;

0h40 – Mocidade Alegre

1h45 – Gaviões da Fiel;

2h50 – Águia de Ouro;

3h55 – Império de Casa Verde;

5h – Acadêmicos do Tucuruvi.

Rio de Janeiro

Já no Rio de Janeiro os desfiles do Grupo Especial acontecem no domingo (11) e segunda-feira (12), na seguinte ordem:

Domingo, 11 de fevereiro

22h - Porto da Pedra

23h15 - Beija-Flor;

00h30 - Salgueiro;

01h45 - Grande Rio;

03h - Unidos da Tijuca;

04h15 - Imperatriz.

Segunda-feira, 12 de fevereiro

22h - Mocidade;

23h15 - Portela;

00h30 - Vila Isabel;

01h45 - Mangueira;

03h - Paraíso do Tuiuti;

04h15 - Viradouro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ “Celular do ladrão”: Brahma distribui celular durante carnaval e internautas escolhem apelido carinhoso

⋅ ‘Celular do bloquinho’ ganha força entre os foliões

⋅ Shoppings contam com bailes, oficinas e concursos de fantasias em SP; confira programações