Charles III: por que o príncipe William poderá assumir o trono antes de sua morte

Diante do diagnóstico oficial de câncer do rei Charles III e sua ausência nas atividades de estado, é muito provável que o príncipe William possa assumir o trono antes que ele se recupere ou faleça.

Isso, de acordo com a Lei de Regência, que se aplica ao sucessor direto do rei, que pode exercer funções de estado em seu nome.

O que implica o príncipe William poder ser regente de seu pai, o príncipe Charles

Na verdade, a última regência foi a do rei Jorge IV devido à incapacidade de seu pai, o rei Jorge III. Isso aconteceu em 1810, quando o soberano teve uma recaída em sua saúde.

É sabido que o rei Jorge III sofria de porfiria. Uma doença metabólica congênita que, entre seus sintomas, manifesta surtos esquizofrênicos.

Deve-se à deficiência na produção de hemoglobina, que ajuda no transporte de oxigênio no corpo. O caso de Jorge III foi focado mais em seus problemas mentais do que em outros sintomas, como dor e fraqueza muscular e convulsões.

O rei ficou desorientado e enfrentou vários problemas de saúde ao longo de sua vida, mas os tratamentos foram brutais. Ele chegou a ser amarrado e privado de sua dignidade mais básica, como pode ser visto em séries como o prelúdio de 'Bridgerton', 'A rainha Carlota', e em filmes como 'A loucura do rei Jorge'.

É por isso que seu filho, que não era muito apegado ao pai, assume a regência e governa de fato a partir de 1820, quando o rei falece. Ele havia ficado cego e surdo aos 70 anos.

No caso dos atuais Windsor, ainda não foi estabelecida a ordem de sucessão da ‘Firma’ em caso de ausência do rei (sabe-se que Camilla está ocupando seu lugar) e da princesa de Gales, que está se recuperando de uma cirurgia abdominal.