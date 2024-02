“Celular do ladrão”: Brahma distribui celular durante carnaval e internautas escolhem apelido carinhoso

Para muitos que trabalham com marketing existe uma máxima dentro da profissão: “Toda publicidade é bem-vinda, seja ela ela boa ou ruim”. No caso da ação ‘Brahma Phone’, elaborada pela Ambev neste carnaval, a ideia foi ótima, porém foi rapidamente rebatizada nas redes sociais.

A empresa aproveitou os dados que mostram que, durante o carnaval, número de furtos e roubos de celular sobem (em 2023 foram 3.486, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para distribuir 800 smartphones com funções básicas em pontos específicos do Rio de Janeiro e em Salvador.

Viralizando rapidamente na internet, a ação foi renomeada como ‘Celular do ladrão’ e ‘celular do assalto’, ou seja, um aparelho não-pessoal e mais simples que, caso seja perdido, furtado ou roubado, não trará muitos prejuízos.

Segundo ‘O Globo’, os aparelhos da ação custaram R$ 400 mil e serão distribuídos nestas cidades em específico pois é onde a Ambev patrocina o carnaval de rua.

Assista ao vídeo com a divulgação da ação publicitária:

Apresentamos a revolução do carnaval: Brahma Phone. O melhor celular do mundo. Por 4 dias. 😅



Só o que você precisa para curtir a folia. E a melhor parte: se perder, perdeu. 🍻



Saiba como conseguir o seu em https://t.co/zl7r73aZ39#BrahmaPhone#CarnaBrahma#AprecieComModeração pic.twitter.com/PZK9fhRAt6 — BRAHMA (@BrahmaCerveja) February 6, 2024

Funções básicas

O aparelho é do modelo Twist 5 Pro na cor vermelha e sistema operacional Android. Possui o aplicativo ‘Zé Delivery’, também uma ação publicitária, além de aplicativos de transporte, câmera com resolução de imagem de 8MP, memória interna é de 64 GB.

Mesmo com o slogan “O melhor celular do mundo por quatro dias”, a Brahma explica que o celular não é tão smart, mas vem com carregador e pode ser utilizado após as festas.

“O Brahma Phone é um smartphone como qualquer outro. Porém, um pouco menos smart. Por isso, recomendamos que você o use como um celular de carnaval e não baixe nada além do essencial”, explica a a marca.

tô chocado que a Brahma deu um celular pro pessoal levar pro carnaval kkkkk pic.twitter.com/ilNEmKxpgi — Ju (@vaijuanc) February 7, 2024

