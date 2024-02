Brad Pitt vence Angelina Jolie nos tribunais e recupera uma mansão avaliada em US$ 30 milhões

Durante cerca de seis anos, Brad Pitt e Angelina Jolie têm enfrentado um processo de separação conturbado que parece não ter fim. Após o anúncio inesperado de sua separação, o casal se envolveu em uma batalha legal pela custódia de seus filhos e pela divisão dos bens que adquiriram quando estavam juntos.

Brad Pitt volta a ser o proprietário majoritário de sua mansão na França

Uma das propriedades mais mencionadas em suas disputas é uma grande mansão avaliada em aproximadamente US$ 30 milhões, que se especula que Angelina desejava manter completamente. O ator não cedeu ao pedido de sua ex-parceira e optou por resolver os problemas nos tribunais, que seriam responsáveis por decidir qual dos dois ficaria como proprietário principal, pedido que foi favorável a ele, pois recentemente ele recuperou essa mansão.

Bradgelina, nome dado à sua relação, foi um dos casais mais populares de Hollywood na última década e, por mais de 10 anos, os atores viveram um romance ardente que resultou na formação de sua própria família.

Chateau Miraval: uma mansão avaliada em US$ 30 milhões

Em 2016, foi revelado que eles estavam passando por um processo de separação, o que surpreendeu aqueles que acompanhavam sua história, pois até pouco antes do anúncio, eles pareciam completamente felizes e apaixonados como no primeiro dia.

O que pretendia ser um divórcio amigável acabou se tornando uma batalha legal muito midiática que os tem enfrentado constantemente nos tribunais. Entre as acusações de violência familiar e alcoolismo, Angelina Jolie tem se recusado a cumprir algumas das exigências de Brad Pitt, como permitir que ele mantenha uma mansão em Provence, região da França, conhecida como Chateau Miraval, avaliada em US$ 30 milhões.

Esta propriedade, onde se casaram, teria sido acordada para ser dividida igualmente. No entanto, Angelina Jolie não estava satisfeita com a decisão e, de acordo com relatos, a atriz teria decidido vender sua parte para não ter mais nenhum relacionamento com Brad Pitt.

Em resposta, Brad Pitt recorreu aos tribunais e sua última solicitação parece ter tido um resultado positivo para o galã de Hollywood, pois, de acordo com o estabelecido pelo tribunal de Luxemburgo, ele obteve mais 10% dos direitos da propriedade, tornando-se assim o proprietário majoritário.