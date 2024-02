BBB 24: reality show muda de horário durante o Carnaval; confira programação especial

Com cobertura da Rede Globo nos desfiles das escola de samba de São Paulo e Rio de Janeiro, a programação da emissora irá mudar, afetando até mesmo o Big Brother Brasil 24.

A responsável pelo reality irá exibir os desfiles a partir desta sexta-feira (9) até segunda-feira (12). Confira a seguir como ficam os horários do BBB durante esses dias:

9/2 (sexta-feira): BBB 24 vai ao ar em horário habitual, às 22h25 após a novela ‘Renascer’;

BBB 24 vai ao ar em após a novela ‘Renascer’; 10/2 (sábado): Previsto para começar mais cedo, a partir das 21h50 , logo após a novela;

Previsto para começar mais cedo, , logo após a novela; 11/2 (domingo): Previsto para começar mais cedo, a partir das 21h05, logo após o ‘Fantástico’;

12/2 (segunda-feira): Previsto para começar mais cedo, a partir das 21h10 , após a novela;

, após a novela; 13/2 (terça-feira): o programa volta para o horário habitual, às 22h25, após a novela.

Prova do Líder: Após deixar a prova, Wanessa se desculpa com Davi

Em dia de Prova do Líder já dá para saber que os ânimos dos participantes do Big Brother Brasil estarão alterados. E em caso de resistência sabemos que o clima de tensão é dobrado. Na noite de ontem, 08 de fevereiro, teve início uma nova disputa pela liderança na casa mais vigiada do Brasil e a noite foi repleta de conversas, especulações e até mesmo pedidos de desculpa.

Após desistirem da prova de resistência, Isabelle, Wanessa e Davi conversam na cozinha e o motorista revela ter acreditado que a cantora iria desistir da prova. Diante da fala, Wanessa aproveita para se desculpar com o brother sobre a forma como ela organizou as caixas durante a prova.

“É o meu jeito de ficar. Teve uma hora que eu bati na minha cara. O jeito que eu fico ali é legal que não dá dor no corpo, mas é perigoso que é um jeito tão relaxado”.

Diante da declaração Davi e Isabelle elogiaram a postura de Wanessa, que seguiu se desculpando: “Desculpa aquele negócio da caixa que te falei, porque eu ficava irritada quando pegavam as caixas”. Em resposta, o motorista revela: “É normal, é jogo, vai fazer o quê?”.

*Com informações de gshow.