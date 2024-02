AC/DC está preparando sua última turnê mundial? O anúncio que causou furor nas redes sociais

Está pronto? Esse foi o simples, mas “brutal” anúncio que a banda de hard rock australiana fez nesta terça-feira, 06 de fevereiro. AC/DC deixou em dúvida se seria uma turnê mundial ou um novo álbum, embora tudo indique que seja a primeira opção.

O retorno aos palcos ocorreria após o conturbado incidente de "Rock or Bust" entre 2015 e 2016. O breve teaser levanta muitas questões, mas poucas certezas, apesar disso, portais especializados do gênero têm especulado sobre datas e locais.

O The Metal Circus mencionou que países como Alemanha, Itália, Brasil e Espanha já estariam na lista.

Regresso de Brian Johnson

O vocalista da banda, depois de superar seus problemas de audição, estaria pronto para um "último show" após o que foi mostrado no festival Power Trip na Califórnia. Naquele local, foram tocadas 24 músicas para encerrar o segundo dia do evento.

No entanto, a grande ausência para os intérpretes de "Hell's Bells" será Cliff Williams, que anunciou sua aposentadoria na turnê Rock Or Bust.

Com quatro décadas de trajetória, a banda superou mudanças na formação, a perda de membros históricos, a controvérsia em torno de sua imagem e letras, e a constante mudança nas tendências musicais, para se tornar hoje uma das bandas mais importantes e influentes da história, com grande capacidade de convocação.

Espera-se que nos próximos dias seja anunciado o calendário oficial daquela que seria a última turnê devido à idade e situação dos seus integrantes; desde março de 2003, o grupo está incluído no Hall da Fama do Rock and Roll.