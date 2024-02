A série mais bonita da Netflix que fará você suspirar em cada episódio

Imagina que o universo é piedoso ao te dar uma segunda chance para reconstruir sua vida e, nesse processo, você reencontra um amigo de infância que te ajudará a alcançar seus sonhos. No entanto, suas atenções conquistam seu coração instantaneamente e te permitem acreditar novamente no amor. ‘Romance Is a Bonus Book’ é um drama coreano disponível na Netflix que pretende fazer suspirar cada assinante a cada episódio.

Neflix: 'Romance Is a Bonus Book' é uma série de drama coreana

Para os fãs de histórias de amor, comédia e drama, a Netflix tem os títulos mais populares atualmente. O gigante do streaming não tem medo de incluir e produzir conteúdo original para todos os assinantes ao redor do mundo, com a ajuda de atores talentosos que cativarão com sua beleza e carisma.

'Romance Is a Bonus Book' é um dorama coreano muito emotivo que pretende fazer acreditar nas segundas chances e que nunca é tarde para alcançar os maiores sonhos.

'Romance Is a Bonus Book' está disponível na Netflix e trata da vida de Kang Dani, uma publicitária renomada que está no melhor momento de sua vida, pois tem um bom emprego e é casada com o amor de sua vida. No entanto, seu marido a obriga a parar de trabalhar para cuidar de seu filho e também sofre violência.

‘Romance Is a Bonus Book’ é um drama cheio de amor e esperança

Assim, após uma separação difícil e perder a custódia de seu filho, a mulher terá que encontrar uma maneira de continuar lutando para sobreviver através de um emprego e, independentemente de sua experiência como publicitária, as empresas se recusam a contratá-la devido aos anos em que ela não exerceu sua profissão.

“Um escritor talentoso e o editor geral mais jovem da história da editora onde trabalha se envolvem com uma redatora criativa desesperada por trabalho”, revela a sinopse oficial na Netflix.