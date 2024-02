A minissérie mais aterrorizante da Netflix: tem 8 episódios e é realmente assustadora

Para os amantes do medo, existe uma nova minissérie que pode ser vista no catálogo da Netflix e é ideal para aqueles que também gostam de terror. Esta produção de terror religioso tem um incrível foco em uma das comunidades mais isoladas dos Estados Unidos e conta a história com uma premissa muito interessante.

‘Missa da meia-noite’: uma minissérie de terror dirigida por Mike Flanagan

Protagonizada por Zach Gilford, Kate Siegel e Hamish Linklater, ‘Missa da meia-noite” (’Midnight Mass’ em seu idioma original) é uma minissérie de terror sobrenatural da Netflix, criada e dirigida pelo renomado diretor e produtor americano Mike Flanagan, que anteriormente esteve envolvido em ‘A Maldição da Residência Hill’ e ‘A Maldição da Mansão Bly’.

A história se concentra em uma comunidade que vive em uma ilha. Os habitantes convivem de maneira confortável, embora às vezes tenham dificuldades devido aos problemas de conexão com o resto do continente, o que os deixa isolados ocasionalmente. Ao longo dos episódios, revela-se que o padre da paróquia faleceu e foi substituído por um mais jovem. Este consegue conquistar a todos rapidamente, mas é verdade que aos poucos começa a agir de forma estranha.

É uma produção que abrange temas religiosos e de mistérios

Como conseguiu conquistar o coração de todos, não é estranho que ninguém ache estranho que peça para celebrar as missas à meia-noite. No entanto, existe um segredo obscuro que poucos estão dispostos a resolver para descobrir o que realmente acontece.

“A chegada de um carismático padre a uma comunidade em decadência traz consigo uma série de milagres, presságios misteriosos e um renovado fervor religioso”, revela a sinopse oficial na Netflix, e “Um intrincado drama com sustos sobrenaturais e terror psicológico do criador de A maldição da Residência Hill”.