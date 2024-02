A mãe de Miley Cyrus quase acaba em um manicômio após o divórcio: você também pode superar esse processo

Tish Cyrus, mãe de Miley Cyrus, decidiu ser sincera sobre o processo difícil que passou após se separar do cantor Billy Ray, com quem esteve casada por pelo menos 30 anos, situação que a levou a uma forte crise psicológica.

Foi durante o podcast 'Call Her Daddy' que Tish decidiu compartilhar um pouco da realidade que viveu, a mesma que muitas mulheres costumam passar ao se separar do homem com quem decidiram chegar ao altar.

A mãe da famosa tentou tomar medidas desesperadas ao se ver nessa situação, chegando até a considerar ser internada em um manicômio. No entanto, os processos de separação não devem arruinar a vida de uma pessoa e existem certas ferramentas para processar e superar isso.

O testemunho da mãe de Miley Cyrus e como evitar uma crise psicológica

Tish Cyrus teve que lidar com a morte de sua mãe em 2020 e a separação de seu marido, situação que a deixou afundada em uma depressão severa.

"Foi uma loucura, porque, sinceramente, os meus dois maiores medos na vida eram ficar sozinha e que minha mãe falecesse. Eu pensei: 'Não sei se vou sobreviver quando minha mãe morrer'. E honestamente, tive um mês de crise psicológica total. Foi o pior. Não estava bem. Simplesmente escondi os problemas relacionados com a minha mãe debaixo do tapete, depois veio o divórcio e eu estava ligando para o Dr. (Daniel) Amen e dizendo: 'Pode, por favor, me levar para um manicômio?", confessou."

Cyrus revelou como se sentir sozinha a levou a perder peso e se refugiar na tristeza, enquanto sentia que tinha perdido 30 anos de sua vida ao lado de seu ex.

“Não conseguia comer. Não conseguia dormir. Não conseguia parar de chorar. Literalmente pesava cerca de 50 kg. Eu dizia: ‘Não tenho minha mãe e também não tenho meu marido, que tinha sido casado comigo por 30 anos. Meu Deus, estou com medo. Realmente, durante esse período, eu examinei minha vida cuidadosamente e o que eu iria fazer... Já fazia muito tempo que eu não estava em um bom lugar; acho que parei de ter medo de estar sozinha”, acrescentou.”

Apesar de sua situação, Tish conseguiu reconstruir sua vida e entender que um divórcio não é o fim do mundo, tanto que ela conseguiu até mesmo chegar novamente ao altar ao encontrar no ator Dominic Purcell um homem que a respeitava a ela e ao relacionamento.

"Literalmente tomei a decisão de seguir em frente com a minha vida, e funcionou para o bem. Nunca vou tolerar a falta de respeito. Nem mesmo sabia, até ter um novo relacionamento, que poderia haver tanto respeito, assim como a falta de respeito que havia no meu casamento anterior, de ambas as partes."

Embora seja verdade que os processos de ruptura não são nada fáceis, alguns especialistas recomendam buscar ajuda com terapia, realizar atividades prazerosas, não se isolar, aceitar o divórcio e crescer pessoalmente. Canalizar as emoções ajudará você a se concentrar em si mesma.