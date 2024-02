A dura experiência que levou Cristiano Ronaldo a se afastar do álcool e das drogas

Cristiano Ronaldo Getty imágenes (Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)

O futebol está em festa. Um dos melhores jogadores de futebol da história, Cristiano Ronaldo, está fazendo aniversário: o “Bicho” completa 39 anos e com isso mantém seu exemplo de dedicação.

CR7 quebrou todos os recordes possíveis no futebol. Seu trabalho constante tem sido até elogiado por seus companheiros. Além disso, sua distância do álcool e das festas tem uma razão de ser, somado à sua paixão pelo "Rei dos Esportes".

Cristiano Ronaldo Getty imágenes (Tibor Illyes - Pool/Getty Images)

A história que o marcou

Em 2005, o pai do "Comandante" faleceu. José Dinis Aveiro morreu aos 51 anos de idade devido a insuficiência hepática, após ter abusado do álcool por muito tempo.

Caso esse fator não fosse "impactante", o pai de Cristiano Ronaldo também foi soldado que lutou na África durante meses, como revela "The Sun".

Cristiano Ronaldo Getty imágenes (Lars Baron/Getty Images)

Uma vez que CR7 estava em um clube esportivo, permitiram que seu pai fosse responsável pela limpeza dos vestiários da equipe. Esse fator desencadeou críticas de seus companheiros, o que despertou o espírito competitivo do maior artilheiro da história da Liga dos Campeões.

Em setembro de 2005, o corpo de José Dinis Aveiro disse "chega" e morreu em Londres, a poucos dias de completar 52 anos, devido a uma insuficiência hepática causada pelo alcoolismo.

O único vício de Ronaldo

“Seu único vício é o futebol. Ele mesmo disse que quando jogava no Sporting de Lisboa, havia outros jogadores que eram melhores do que ele, mas nenhum com sua dedicação e trabalho”, declarou sua mãe.