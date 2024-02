Taylor Swift no GRAMMYs 2024 / Foto: Getty Images

No domingo, 4 de fevereiro, foi realizada a 66ª edição do Grammy, ou Prêmios Grammy, onde a cantora e compositora de 34 anos, Taylor Swift, estava indicada em seis categorias no total.

Até a 65ª edição ou até o ano de 2023 do GRAMMY, Taylor Swift ganhou 12 prêmios no total e recebeu 52 indicações. “Swift é a primeira e única mulher solo a ganhar três vezes o GRAMMY na categoria ‘Álbum do Ano’. Ela ganhou o prêmio em 2009 por ‘Fearless’, novamente em 2015 por ‘1989′ e em 2020 por ‘Folklore’”, compartilhou a página oficial do Grammy.

Taylor Swift no tapete vermelho do Grammy 2024

Taylor Swift no GRAMMYs 2024 / Foto: Getty Images (Neilson Barnard/Getty Images for The Recording A)

Grammy 2024: categorias em que Taylor Swift está indicada

Gravação do ano - Anti-Heroi

Música do ano - Anti-Hero

Álbum do ano - Midnights (Vencedor)

Melhor álbum vocal pop - Midnights (Vencedora)

Melhor apresentação pop solo - Anti-Hero

Melhor apresentação de duo/grupo pop - Karma com Ice Spice

Com isso, Taylor Swift agora ganhou quatro vezes na categoria de 'Álbum do ano' no Grammy.

Taylor Swift anuncia seu novo álbum durante o Grammy 2024

Taylor Swift ganhou seu décimo terceiro prêmio (o treze é seu número da sorte) no Grammy e aproveitou o momento para anunciar seu novo álbum de estúdio ‘THE TORTURED POETS DEPARTMENT’ que será lançado em 19 de abril deste ano.