Super Bowl: conheça os 5 shows com mais reproduções no YouTube

O Super Bowl, o maior evento esportivo dos Estados Unidos, é conhecido não apenas pelo emocionante jogo de futebol americano, mas também pelo espetacular show do intervalo. Ao longo dos anos, temos testemunhado atuações épicas que deixaram uma marca na história da música e do entretenimento.

Com a disponibilidade do YouTube, podemos reviver esses momentos, alcançando um impressionante número de reproduções. A seguir, apresentamos os 5 shows do Half Time do Super Bowl com mais visualizações no YouTube.

Show de intervalo com mais visualizações no YouTube

Shakira e Jennifer Lopez (Super Bowl LIV, 2020)

A dupla dinâmica de Shakira e Jennifer Lopez dominou o palco no Super Bowl LIV. Com uma combinação de ritmos latinos, danças energéticas e um show de talento, essas duas superestrelas cativaram o público do início ao fim.

Sua apresentação se tornou a mais visualizada na história dos shows do intervalo do Super Bowl no YouTube, com 302 milhões.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e 50 Cent (Super Bowl 50, 2022)

O show do intervalo do Super Bowl LVI, que ocorreu em 2022, contou com as performances de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Foi uma apresentação especial que celebrou a cultura do hip-hop e recebeu elogios por sua performance.

A apresentação continua sendo uma das mais procuradas e reproduzidas no YouTube, com 252 milhões de visualizações.

Rihanna (2023)

O espetáculo do intervalo do Super Bowl 2023 foi comandado pela estrela da música Rihanna. Vestida completamente de vermelho e em um palco elevado, Riri deslumbrou o público com sua apresentação. Entre fogos de artifício e em uma plataforma, encerrou o show com seu sucesso ‘Diamonds’ e surpreendeu a plateia ao anunciar sua segunda gravidez.

O show tem 203 milhões de visualizações.

Coldplay (2016)

O Super Bowl 50, que ocorreu em fevereiro de 2016, teve como destaque do show do intervalo a banda Coldplay. Além disso, durante a apresentação, também participaram Bruno Mars e Beyoncé.

Coldplay foi a atração principal, mas a participação de Bruno Mars e Beyoncé adicionou emoção e variedade ao show, criando uma performance conjunta memorável que já acumula mais de 116 milhões de visualizações.

Lady Gaga (Super Bowl LI, 2017)

Lady Gaga impressionou o mundo com sua performance no Super Bowl LI. Desde sua entrada espetacular, descendo do teto do estádio, até seus sucessos mais icônicos como ‘Bad Romance’ e ‘Born This Way’, seu show foi uma demonstração de seu incrível talento e carisma.

A atuação de Lady Gaga tem sido amplamente aclamada e continua sendo uma das mais vistas no YouTube, com 98 milhões de visualizações.