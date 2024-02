Rainha Letizia perde pulseira de diamantes e safiras durante uma recepção

No meio da solenidade que caracteriza as recepções ao corpo diplomático acreditado na Espanha, a rainha Letizia se tornou protagonista de um incidente engraçado nesta quarta-feira no Palácio Real de Madrid. Durante o evento, que contou com a presença de personalidades destacadas, a soberana perdeu temporariamente uma valiosa pulseira de diamantes e safiras. O incidente ocorreu enquanto a rainha e o rei Felipe VI cumprimentavam os convidados.

A joia, uma sutil criação de diamantes e safiras, brilhava no pulso de Letizia até que, por descuido, caiu no chão. Com total naturalidade, a rainha se abaixou para pegar a peça e, sem perder a compostura, a colocou de volta em seu lugar.

Um momento curioso

Este episódio repetiu-se em eventos anteriores, como aconteceu em 2022, durante a Páscoa Militar, onde a Dona Letizia quase perdeu o famoso broche La Peregrina, mas conseguiu perceber a tempo e evitar a perda. Para a ocasião, Letizia escolheu um elegante vestido longo e abotoado de cor azul tinta, de acordo com o protocolo que indica casaca para os homens e vestido longo para as mulheres.

Além da pulseira motivo do incidente, a rainha complementou seu traje com alguns acessórios que usou na festa véspera de sua união com o rei Felipe VI. O evento ocorreu na Saleta de Gasparini do Palácio Real, onde os monarcas receberam a saudação de personagens como o presidente do Governo, Pedro Sánchez.

A rainha se agachou para pegar o que derrubou (Captura)

Apesar do pequeno contratempo, a rainha Letizia demonstrou mais uma vez sua elegância ao lidar com naturalidade situações inesperadas. Este episódio se soma à história das anedotas reais, mostrando o lado humano e próximo da realeza espanhola.