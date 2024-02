Príncipe Harry e Meghan Markle rebaixados no site oficial da Família Real, aponta relatório

O príncipe Harry e Meghan Markle enfrentaram um discreto, mas notável, rebaixamento no site oficial da Família Real. O relatório recente destaca que ajustes foram realizados para aprimorar a precisão do site, mas erros persistem na página do Príncipe Harry.

Após uma série de imprecisões reveladas no ano passado, o site da Família Real passou por modificações. Contudo, mesmo com as alterações, a página de perfil do Príncipe Harry ainda apresenta equívocos.

Informações desatualizadas

A página do duque de Sussex sugere que o casal possui patrocínio real e continua dividindo o tempo entre o Reino Unido e a América do Norte. No entanto, a informação contradiz o anúncio oficial de janeiro de 2020, que declarou que o príncipe e a duquesa deixaram de ser membros seniores da família real.

Uma reclassificação sutil no site oficial ocorre em meio a esforços para corrigir imprecisões anteriores. A Família Real tem buscado manter informações precisas e atualizadas, mas os desafios persistem na apresentação correta do status e atividades do Príncipe Harry e Meghan Markle.