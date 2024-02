“Pelo que fizeram a Diana”: eles se voltam contra Camila e atribuem ao ‘karma’ o câncer do Rei Charles

As redes sociais explodiram depois que o Palácio de Buckingham divulgou um comunicado informando que o Rei Charles III está com câncer, apenas alguns dias após ter passado por uma cirurgia de aumento da próstata.

Embora não tenham mencionado qual tipo de câncer ele estaria sofrendo, não seria de próstata, mas sim que o mesmo teria sido descoberto durante seu mais recente procedimento cirúrgico.

Desde a coroa, garantiram que o monarca já está passando por "tratamentos regulares" para a doença. No entanto, as piadas e críticas nas redes sociais não demoraram a aparecer, tanto contra ele quanto contra sua esposa Camila Parker.

Piadas nas redes sociais

Após a notícia sobre a doença que o Rei Charles III está enfrentando, as tendências nas redes sociais não perdoaram e o nome de Lady Di se destacou nelas.

E muitos têm afirmado que finalmente a lembrada princesa de Gales estaria se vingando do homem que lhe foi infiel com a mulher que agora é sua esposa e rainha consorte.

É por isso que, apesar da difícil situação enfrentada pela realeza britânica, alguns fãs de Diana Spencer sentem um “frescor” ao considerar que o karma existe e que o casal está vivendo isso.

“O karma chegou para Charles III”, “Charles III diagnosticado com câncer. Esperou tanto tempo para ser Rei e isso foi o que conseguiu. Chamam isso de karma”, “Charles III diagnosticado com câncer, Lady Di pronta para a vingança”, “Lady Di do céu vendo se há um Deus que tudo vê”, “Chegou a vingança de Diana”, foram alguns comentários.

Surgiram muitas dúvidas sobre a situação em que a coroa britânica ficará, pois alguns temem que Camila Parker assuma o controle, já que o príncipe William estaria cuidando de Kate Middleton, que ficou hospitalizada por duas semanas após passar por uma cirurgia abdominal.

Por enquanto, a rainha assumiria alguns compromissos institucionais, como tem feito nos últimos dias devido às complicações de saúde do rei e da princesa de Gales.