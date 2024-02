“Parece uma senhora de quarenta anos”, zombam do novo visual de Selena Gomez e afirmam que ela parece “mais velha”

Selena Gómez é uma das cantoras e atrizes mais famosas e bem-sucedidas que está vivendo seu melhor momento tanto no trabalho quanto pessoalmente.

Ela não para de trabalhar em filmes, séries e também em sua marca de maquiagem Rare Beauty, e também está muito apaixonada por seu namorado Benny Blanco.

Além disso, a cantora está sempre se renovando e exibindo novos visuais e recentemente se destacou com uma nova imagem que muitos afirmam que a desfavoreceu.

O novo visual de Selena Gomez que muitos afirmam que não a favoreceu

Selena Gómez brilhou no tapete vermelho da estreia do filme de sua amiga Nicola Peltz com seu novo visual, que, embora seus fãs afirmem que a fazia parecer espetacular, outros expressaram que é seu pior visual.

A atriz e cantora chegou à estreia do filme Lola, de Nicola Peltz, com um look muito elegante e chique composto por calças pretas, um corpete branco sem alças e um blazer na cor preta.

E ela usava o cabelo comprido, com um corte de cabelo estilo borboleta, com franja cortina, camadas e exibindo um tom cobre.

Embora a famosa parecesse espetacular e elegante, ela recebeu críticas cruéis, pois afirmam que esse visual não a favorece e, pelo contrário, a fez parecer "mais velha".

"OMG Precisa de um novo estilista", "Mas o que está acontecendo com quem penteia e veste ela", "Não quero mais ver essa senhora, me tragam de volta a Selena", "Ela se parece com minha mãe", "Parece o garoto de Stranger Things", "Nossa, como ela parece velha, essa cor não a favorece", "Você parece uma senhora de quarenta anos", "Esse visual não a favorece, a faz parecer uma senhora", e "Mas o que aconteceu com ela, não parece ela", foram algumas das críticas cruéis que ela recebeu.

No entanto, a cantora mostrou-se feliz com seu novo visual, que aparentemente se deve ao início das gravações e sessões de fotos promocionais para o filme que contará a vida da artista Linda Ronstadt, e que ela protagonizará, então certamente será um visual passageiro.