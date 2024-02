Pai de Meghan Markle envia palavras de apoio Rei Charles em momento difícil

No contexto atual, Thomas Markle, o pai de Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, enviou uma mensagem de apoio ao Rei Charles III, expressando solidariedade após o monarca britânico ter passado por um procedimento médico para tratar uma hiperplasia prostática. Após exames adicionais, os médicos identificaram uma preocupação distinta, revelou o Palácio de Buckingham.

Solidariedade de Thomas Markle

Apesar de não manter contato com Meghan desde o casamento da filha com o Príncipe Harry em 2018, Thomas Markle desejou prontamente uma rápida recuperação ao Rei Charles. Em declarações ao jornal britânico “Daily Mail”, o diretor de iluminação expressou seus melhores votos, afirmando: “Eu gostaria de desejar melhoras ao Rei Charles, e espero que ele se recupere muito rápido. Eu desejo a ele tudo de melhor no mundo.”

Comunicado do Palácio de Buckingham

O Palácio de Buckingham compartilhou um comunicado detalhando o diagnóstico do Rei Charles III para o público. Durante o procedimento hospitalar recente para tratar a hiperplasia prostática, os médicos observaram uma preocupação adicional. Testes subsequentes identificaram uma forma de câncer, e Sua Majestade iniciou um cronograma de tratamentos regulares.

Apesar do diagnóstico, Charles permanece otimista em relação ao seu prognóstico e está ansioso para retomar suas funções públicas o mais rápido possível. O comunicado enfatizou que, durante este período de tratamento, o Rei continuará desempenhando seus deveres de Estado e lidando com documentos oficiais como de costume. Ele expressou sua gratidão à equipe médica pela intervenção rápida e eficaz.

Conscientização pública sobre o câncer

O comunicado também destacou a decisão de Charles de compartilhar seu diagnóstico, visando evitar especulações e promover a conscientização pública sobre o câncer. O Rei espera que sua divulgação possa ajudar a sensibilizar as pessoas em todo o mundo afetadas por essa doença.

Retorno de Harry ao Reino Unido

Enquanto isso, o Príncipe Harry, filho mais novo do Rei Charles III, está programado para retornar ao Reino Unido. No entanto, sua esposa, Meghan Markle, e seus filhos, Archie e Lilibet, permanecerão nos Estados Unidos. A visita de Harry ocorre em meio ao apoio familiar e à preocupação com a saúde do pai.

