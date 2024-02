Os fãs de Amy Winehouse não estão satisfeitos com o novo trailer do filme “Por favor, deixem-na descansar”

A espera acabou para os fãs de Amy Winehouse, pois o tão aguardado trailer do filme biográfico “Back to Black” foi lançado. No entanto, a reação entre os seguidores fervorosos da falecida cantora britânica não foi uniformemente positiva e as redes sociais estão cheias de discussões a respeito.

Alguns expressam seu descontentamento alegando que o filme pode não respeitar adequadamente a memória e a privacidade de Winehouse. Estrelado por Marisa Abela como Amy Winehouse, o filme dirigido por Sam Taylor-Johnson e escrito por Matt Greenhalgh explora a vida turbulenta e a genialidade musical da icônica artista.

O vislumbre de “Back in Black”

O trailer, que utiliza a poderosa música homônima “Back to Black”, revela momentos íntimos e conflituosos da vida de Winehouse, incluindo seus relacionamentos tumultuados e sua luta contra os vícios. Apesar da emoção inicial pelo lançamento, alguns fãs expressaram sua preocupação nas redes sociais.

Em uma grande quantidade de publicações nas redes sociais, os fãs argumentam que o filme pode ultrapassar limites ao revelar detalhes pessoais que Winehouse não compartilhou publicamente em vida. O filme, que será lançado no Reino Unido em 17 de maio de 2024, centra-se na criação do icônico álbum "Back to Black".

No trailer, também é possível apreciar como a voz de Abela como Winehouse narra seus pensamentos sobre o poder feminino e suas experiências pessoais, revelando a vulnerabilidade e a complexidade por trás da figura pública que tantos continuam amando anos após sua morte e que soube conquistar o respeito de toda a indústria musical.

A polêmica

A treinadora de atuação Anne-Marie Speed, ao falar sobre a preparação de Abela para o papel, destacou a dedicação necessária para capturar a essência física e emocional da falecida artista. No entanto, alguns fãs consideram que essa imersão pode ser invasiva e excessiva.

O filme também apresenta Jack O’Connell como Blake Fielder-Civil, o namorado de Winehouse, e Eddie Marsan como Mitch Winehouse, seu pai. A decisão de explorar os relacionamentos pessoais da cantora tem gerado controvérsia entre os fãs, que temem que o foco seja muito nos aspectos sensacionalistas de sua vida em vez de honrar seu legado musical.