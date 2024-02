Novo romance? Kim Kardashian e Odell Beckham foram vistos em um encontro

Kim Kardashian e Odell Beckham Jr. estariam tendo um romance e não estão escondendo da imprensa. As estrelas foram vistas juntas em um evento pré-Grammy de Jay-Z em West Hollywood na sexta à noite.

Rumor de romance

Kardashian e Beckham compareceram vestidos completamente de preto. Kim chegou com sua irmã Khloé Kardashian, enquanto Beckham Jr. chegou sozinho.

De acordo com o TMZ, Kardashian, de 43 anos, e Beckham Jr., de 31 anos, saíram juntos e tiveram um momento privado no estacionamento.

"O luxuoso Range Rover de Kim foi fotografado se afastando da festa por volta de 1h30 da manhã, mas ela não foi vista dentro do veículo devido às janelas escuras", informou Page Six em seu site.

O Page Six tentou entrar em contato com os representantes de Kim ou Beckham Jr., mas não obteve resposta.

O suposto casal

O suposto casal começou a gerar rumores em setembro de 2023, quando uma fonte disse ao Page Six que eles estavam "saindo de forma casual" e frequentemente em ambientes em grupo.

Mas os rumores de encontros aumentaram quando Kim compareceu à festa de aniversário de 31 anos de Beckham Jr. na cidade de Nova York em novembro de 2023. A dona da SKIMS também comemorou ao seu lado seu 30º aniversário em 2022.

Embora a informação não tenha sido confirmada, esta não seria a primeira vez que Kim sai com um jogador da NFL.

Em 2007, Reggie Bush apareceu em um episódio de Keeping Up with the Kardashians, mas o casal se separou em 2010.

Kim casou-se com Kanye West em 2014 e eles têm quatro filhos: North West, Saint, Chicago e Psalm 4.