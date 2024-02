“Lenda”, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger se despediram de Carl Weathers

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger despediram o ator Carl Weathers, falecido na última quinta-feira aos 76 anos, com mensagens emocionantes. Ambos concordaram em chamá-lo de “lenda” e destacaram sua contribuição para o mundo do cinema.

Stallone trabalhou com Carl Weathers na saga "Rocky", então não deixou de se emocionar ao lembrar dele em uma mensagem emocionante através de um vídeo em suas redes sociais.

Carl Weathers em Apollo Creed

"Ontem perdemos uma lenda. Minha vida mudou para sempre no dia em que conheci Carl Weathers. Descanse no poder e continue lutando", disse Stallone, que confessou estar "arrasado" com a morte do memorável intérprete de Apollo Creed em 'Rocky'.

"Foi um dia incrivelmente triste para mim. Carl Weathers foi uma parte fundamental da minha vida, do meu sucesso, eu reconheço um mérito incrível nele. Quando ele entrou naquela sala e o vi pela primeira vez, vi grandeza, mas não percebi o quão grande ele era. Nunca teria conseguido o que fizemos com 'Rocky' sem ele. Ele era absolutamente brilhante", afirmou.

“Extraordinário” diz Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger também não pôde deixar de expressar-se pela partida física de Carl Weathers, com quem trabalhou no sucesso de bilheteria ‘Predador’ em 1987.

“Carl Weathers será sempre uma lenda, um atleta extraordinário, um ator fantástico e uma grande pessoa. Não poderíamos ter feito Predador sem ele e, certamente, não teríamos nos divertido tanto fazendo isso”, afirmou o protagonista de ‘Exterminador do Futuro’.

Continuou dizendo que "cada minuto com ele, dentro e fora do set, foi pura alegria. Ele era o tipo de amigo que te empurrava a dar o melhor de si só para acompanhar o ritmo dele. Vou sentir saudades e meus pensamentos estão com a família dele".

Causa da morte não divulgada

A morte de Carl Weathers foi informada pelo seu empresário Matt Luber através de um comunicado.

"Lamentamos profundamente anunciar o falecimento de Carl Weathers. Ele faleceu pacificamente enquanto dormia na quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024. Carl foi um ser humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições para o cinema, televisão, artes e esportes, ele deixou uma marca indelével e é reconhecido em todo o mundo e de geração em geração. Ele era um querido irmão, pai, avô, parceiro e amigo", dizia o comunicado.

No entanto, eles não especificaram a causa da morte. O que é certo é que seria por causas naturais.