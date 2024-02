Filmes que foram ignorados pelo Oscar e que foram aclamados pela crítica

Após os indicados ao Oscar terem sido anunciados algumas semanas atrás, não faltou quem falasse sobre os ‘snubs’; esses filmes que, apesar de receberem críticas muito boas dos especialistas e do público.

A seguir, deixamos uma lista de alguns dos melhores filmes que passaram despercebidos pelos prêmios da Academia, e também analisamos em quais categorias poderiam ter competido pela estatueta do Óscar.

Ei, Deus, está aí? Sou eu, a Margaret

A carinhosa adaptação de Kelly Fremon Craig do romance juvenil de Judy Blume é estrelada por Abby Ryder Fortson no papel de uma precoce menina de 11 anos que passa por uma crise religiosa nos subúrbios durante o ano letivo de 1970.

Rachel McAdams brilha no filme como a mãe carinhosa, artística e frustrada do personagem principal. No entanto, apesar do apoio inicial das associações de críticos, sua brilhante interpretação foi ignorada na indicação de Melhor Atriz Coadjuvante.

Priscilla

Baseado nas memórias de Priscilla Presley, 'Priscilla' de Sofia Coppola explora a relação entre a jovem personagem-título, interpretada por Cailee Spaeny, e o lendário músico Elvis, interpretado por Jacob Elordi, de uma perspectiva cínica e decididamente pouco sentimental.

Sofia Coppola é uma antiga favorita do Oscar, embora não tenha sido considerada desde que ganhou o roteiro de Encontros e Desencontros no início de sua carreira. Seu trabalho continuou sendo igualmente incisivo desde então, e seu roteiro e direção em Priscilla estão entre seus melhores trabalhos, apesar de ter sido totalmente ignorada durante a temporada de premiações.

Asteroid City

O último filme de Wes Anderson utiliza a apresentação de um roteiro televisivo como uma janela para uma história deliciosa sobre uma pequena cidade dos anos 50 que organiza um concurso de cientistas iniciantes que é sequestrado quando um extraterrestre aterrissa no deserto.

Embora Anderson tenha conseguido uma indicação este ano pelo seu curta-metragem A maravilhosa história de Henry Sugar, Asteroid City não teve o mesmo tratamento.