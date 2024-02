Emocionou a todos! Bruce Willis ‘reaparece’ no aniversário de sua filha

Quase dois anos depois de se tornar público que Bruce Willis havia sido diagnosticado com afasia, que posteriormente foi confirmado como demência frontotemporal, o ator fez uma nova aparição nas redes sociais ao lado de Demi Moore para comemorar o aniversário de uma de suas filhas.

A doença que o famoso ator sofre afeta gradualmente os lobos frontal e temporal do cérebro, causando alterações no pensamento, comportamento e, às vezes, na capacidade de usar adequadamente a linguagem.

Bruce Willis Instagram: @emmahemingwillis (Instagram: @emmahemingwillis)

Isso levou o ator a anunciar sua aposentadoria das telonas para passar o máximo de tempo possível com sua família, que não o deixou nem por um momento, compartilhando parte do processo que viveram com seu pai e marido, Bruce Willis, mostrando alguns dos pontos mais difíceis, servindo como meio para visibilizar a doença.

Por ser uma doença degenerativa para a qual ainda não se encontrou cura, ter novas imagens do ator é sempre motivo de interesse para seus fãs, que esperam ver como Willis evoluiu, ele que nunca deixou de estar em companhia de suas filhas, sua ex-esposa Demi Moore e sua esposa Emma Heming.

Celebrando o aniversário de sua filha

Neste fim de semana, Bruce Willis reapareceu nas redes sociais, depois que Demi Moore compartilhou algumas fotos onde o ator está comemorando o 30º aniversário de sua filha Tallulah ao lado de sua família. Na publicação, a atriz de 'Ghost' escreveu: "Enchendo nossa Tallulah de amor hoje em seu 30º aniversário".

A imagem mostra Demi Moore ao lado de sua filha Tallulah e, ao lado dela, Bruce Willis, que está usando uma calça esportiva cinza, uma jaqueta da mesma cor, uma camiseta azul por baixo, um cachecol e um boné.

Bruce Willis festeja o aniversário de sua filha Instagram: @demimoore (Instagram: @demimoore)

Como o ator só é visto de perfil, não é possível apreciar de forma clara sua expressão facial, nem seu rosto para ter uma ideia clara sobre qual é seu estado atual de saúde e como sua doença tem evoluído.

Demi Moore fala sobre a doença

Demi Moore compareceu ao programa 'SirisXM', onde falou sobre como tem enfrentado a doença de seu ex-marido: "Quando você deixa de lado quem eles foram, quem você acha que deveriam ser ou quem você gostaria que fossem, você pode viver o presente e desfrutar da alegria e do amor que há neles. É importante encontrá-los onde estão e não se apegar ao que não é, mas ao que é. Porque há uma grande beleza, doçura e amor nisso".

Emma Heming, a atual esposa de Bruce Willis, compartilhou há pouco mais de um mês uma fotografia ao lado do ator de "Duro de Matar", onde aparece junto a ele e escreve: "16 anos com este homem especial. Meu amor e adoração por ele só cresce".

Além disso, ele anunciou a chegada do seu livro, onde revela como tem sido sua vida desde que Bruce Willis foi diagnosticado, esperando ser uma esperança para aqueles que enfrentam a mesma situação.