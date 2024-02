Discussão sobre paredão e votos toma conta da festa da líder Fernanda

Enquanto a festa do líder animava a maioria dos participantes do Big Brother Brasil 24 na noite da última quarta-feira, 07 de fevereiro, alguns aproveitaram o momento para discutir suas estratégias de jogo e até mesmo esclarecer algumas questões com seus aliados.

Quem não perdeu tempo para traçar novas estratégias foram as sisters do camarote, Yasmin e Wanessa. Enquanto a festa acontece as duas se sentam perto da entrada da casa do BBB24 para discutir os votos e citam o nome de outros três participantes. Elas também chegaram à conclusão de que os participantes que ainda não foram ao Paredão, devem ir.

Apesar disso, Yasmin insiste que se vê votando em uma das sisters que acabou de voltar da berlinda: “Consigo me ver votando nela se eu não resolver meus problemas com ela, que eu acho que é melhor”, revela a modelo comentando sobre Isabelle.

Ela então é alertada por Wanessa de que a sister está querendo resolver o problema entre as duas, mas Yasmin revela que isso não está em seus planos: “Eu não quero, preciso de gente para votar Wanessa. E eu já entendi nessa casa que B.O. não se resolve, es a gente resolver todos não tem em quem votar, simples assim”.

Por fim, elas chegam à conclusão de que quem ainda não foi ao Paredão, deve ir, e já escolhem um novo “alvo”.

“A Fernanda tem que ir, infelizmente. Pra gente ver o que o público acha também, o que o Brasil achou daquilo tudo”, finalizam.

Teve até DR

Enquanto Wanessa e Yasmin conversavam perto da porta de saída da casa, a sala era ocupada por Fernanda e Pitel, que tiveram uma breve DR sobre sua amizade entre elas e também envolvendo Rodriguinho.

Fernanda, que termina seu reinado como Líder, acredita que se os demais participantes acreditarem que suas atitudes são erradas, eles podem se afastar dela: “Se chegar e falar: ‘acho que você está indo para um enredo mal’, a primeira coisa que me dá vontade é de me afastar, de chegar e falar que se acha isso, é melhor ficar longe de mim”.

“Aí você falou que não importava o enredo pois estava com a gente, mas ficou a tarde inteira falando de mim com o Bin”, desabafa.

Leia também: BBB 24: relembre todas as tretas que aconteceram no primeiro mês do reality

Ela então explica que se sentiu constrangida desde a volta do Sincerão da última segunda-feira, quando Fernanda protagonizou uma das maiores discussões do programa até o momento. “Não fiquei mal por ter falado. Eu fiquei constrangida depois que vocês demonstraram a opinião de vocês. Parecia que eu paguei um mico na visão de vocês”.

Pitel então se desculpa com a amiga: “Eu sinto muito que você tenha se sentido dessa forma. Eu entendi o que você quis colocar. Eu entendi que não cabe a gente, não cabe a mim, não cabe ao Rodrigo, porque a gente sabe tanto quanto você”.